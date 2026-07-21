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Militares son acusados por presuntos tocamientos indebidos a menores en residencia escolar de Amazonas: MIMP exige investigación

Los uniformados habrían irrumpido en la residencia escolar donde descansaban las adolescentes. El MIMP informó que los presuntos agresores ya se encuentran detenidos y exigió una investigación célere.

Imagen referencial sobre militares y comunidad en Amazonas
Imagen referencial sobre militares y comunidad en Amazonas | Composición LR / Andina / Comuawuy
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Una grave denuncia vuelve a poner el foco sobre el personal de las Fuerzas Armadas del Perú. El Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comuawuy) alertó que un grupo de militares habría realizado tocamientos indebidos a adolescentes tras ingresar por la fuerza a la residencia escolar Ciro Alegría, ubicada en la provincia de Condorcanqui, en la región Amazonas.

Rosemary Pioc, presidenta del grupo, afirmó a RPP Noticias que los hechos habrían ocurrido la noche del lunes 20 de julio, cuando las alumnas descansaban en el lugar, que se encuentra próximo a un campamento militar con el mismo nombre de la residencia. Según la denuncia, los uniformados habrían aprovechado ese momento para ingresar sin justificación y de manera violenta al establecimiento.

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Menores habrían sido vulneradas por militares, según denuncia de dirigente indígena

La representante de Comoawuy señaló que las menores afectadas tienen entre 12 y 14 años y residen en el colegio Ciro Alegría de forma permanente debido a la distancia de sus comunidades de origen. Tras la presunta agresión militar, afirmó que las estudiantes se encuentran con un temor generalizado y no descartó que la organización indígena inicie una protesta ante los reiterados atropellos contra la niñez.

Como medida inmediata, exigió que el Ministerio de Educación (Minedu) investigue el caso y que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) adopte medidas urgentes para garantizar la protección de las víctimas. "Se pide investigación a las autoridades, al sector Educación, porque las niñas están aterrorizadas por todas estas acciones negativas que el personal militar ha actuado", aseguró.

MIMP exige investigación célere contra militares por presuntos tocamientos indebidos en Amazonas

Tras la difusión de la denuncia, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables se pronunció condenando la violencia sexual que sufrieron dos adolescentes cuando se encontraban en la residencia estudiantil del colegio Ciro Alegría por parte de presuntos militares. La entidad afirmó que su equipo ya se encuentra en la comunidad para orientar a los progenitores de las víctimas durante las diligencias.

Además, informó que, a través del Programa Nacional Warmi Ñan, activó de inmediato sus servicios especializados, solicitando la captura de los agresores, quienes se encuentran detenidos en la comisaría. El sector pidió una investigación célere para sancionar a los responsables y tener en cuenta el principio del interés superior del niño. "Ningún acto de violencia contra niñas y adolescentes puede quedar impune", sostuvo el MIMP en un comunicado.

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