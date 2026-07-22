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Alerta de Indecopi: llaman a revisión a vehículos Volvo, Honda y Hyundai por fallas en baterías, bolsas de aire y cinturones

Los propietarios de vehículos afectados deben comunicarse con las empresas importadoras para realizar la revisión y validar las medidas correctivas necesarias.

En la alerta, se incluyen 27 Volvo XC40 con batería que podría sobrecalentarse, además de seis Honda Pilot con riesgo de desplegar airbags de manera involuntaria.
En la alerta, se incluyen 27 Volvo XC40 con batería que podría sobrecalentarse, además de seis Honda Pilot con riesgo de desplegar airbags de manera involuntaria. | Foto: composición LR
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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) emitió tres nuevas alertas de consumo para vehículos de las marcas Volvo, Honda y Hyundai tras identificar posibles defectos que podrían comprometer la seguridad de los ocupantes. Las campañas de revisión fueron comunicadas por las empresas responsables de la comercialización de las unidades en el país.

Las alertas comprenden un total de 36 vehículos fabricados en distintos años y países de origen. Según la información difundida por el organismo, los propietarios de las unidades involucradas deberán contactar a las empresas correspondientes para conocer el procedimiento de inspección y, de ser necesario, acceder a las medidas correctivas previstas.

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¿Qué fallas presentan los vehículos Volvo, Honda y Hyundai incluidos en la alerta de Indecopi?

La primera notificación corresponde a 27 unidades del modelo Volvo XC40, fabricadas en Bélgica e importadas por Maquinaria Nacional S.A.C. Perú. De acuerdo con la empresa, la batería de alto voltaje podría registrar un sobrecalentamiento cuando alcanza una carga completa, situación que incrementa la posibilidad de una falla que afecte las condiciones de seguridad del vehículo. Los propietarios pueden solicitar información a través del teléfono 966 450 387.

En el caso de Honda del Perú S.A., el llamado a revisión involucra a seis SUV Honda Pilot de los años 2019 y 2021. La compañía informó que algunos sensores ubicados en el asiento del pasajero podrían desarrollar grietas, condición que podría ocasionar el despliegue involuntario de las bolsas de aire y elevar el riesgo de lesiones. La atención se brinda mediante la línea gratuita 0 800 28000 o el correo servicioalcliente@honda.com.pe.

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lr.pe

¿Qué deben hacer los propietarios de los vehículos comprendidos en las alertas de consumo?

La tercera alerta fue emitida por Automotores Gildemeister Perú S.A.C. e involucra a tres vehículos Hyundai Genesis G90. En estas unidades se detectó que un componente del cinturón de seguridad podría deformarse con el uso, afectando su funcionamiento y reduciendo la protección que ofrece a los ocupantes durante un eventual accidente. La empresa atiende consultas en el teléfono (01) 613-7777 y el correo atencioncliente@gildemeister.pe.

Indecopi recordó que el Sistema de Alertas de Consumo reúne información proporcionada por proveedores y autoridades sectoriales sobre productos que podrían representar riesgos no previstos para la seguridad, la salud o los bienes de los consumidores. Además, indicó que cualquier persona puede reportar productos potencialmente peligrosos mediante la plataforma oficial del sistema de alertas, con el fin de facilitar el seguimiento de estos casos y la adopción de las acciones correspondientes.

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