Heladas extremas causan muerte de animales en Arequipa: "Nuestras alpacas y llamas se están muriendo, no hay comida y abrigo"

Autoridades de centros poblados como Jachaña y pobladores piden apoyo al gobierno regional de Arequipa: Foto: Difusión

Autoridades de centros poblados como Jachaña, en Caylloma, Arequipa, reportaron un frío extremo que está afectando a la población vulnerable y a los ganaderos, provocando la muerte progresiva de animales como alpacas y ovinos, que constituyen el principal sustento de la mayoría de los lugareños de la zona.

El alcalde del centro poblado de Jachaña, Mauro Yucra señaló a La República que el Gobierno Regional de Arequipa les indicó solicitar ayuda a la provincia de Caylloma mediante el COER; sin embargo, hasta la fecha, sus pedidos han sido ignorados.

Llamado desesperado

Un ganadero adulto mayor, con nostalgia, declaró en quechua y luego traducido: "Nos encontramos en las nevadas, con las heladas nuestros animales están sin comer. Las alpacitas y llamitas bebés están muriendo, no hay comida ni abrigo. Las autoridades no se aparecen, no se nos escuchan, y todavía estamos en estos momentos electorales, nadie aparece", dijo.

Desde la municipalidad, pidieron apoyo a las ONG, ya que la ayuda local aún no llega. Según el portal de la municipalidad en redes sociales, se indicó:

"Debido a las intensas nevadas, Jachaña vive una situación crítica. Niños y ancianos enfrentan infecciones respiratorias. Hacemos un llamado a entidades privadas para que brinden atención inmediata con abrigo, frazadas y alimentos no perecibles."

En riesgo la vida de ancianos y niños

Asimismo, la comuna informó que los niños se enferman porque viven en casas rurales húmedas y con acumulación de nieve. Algunos presentan infecciones respiratorias y riesgo de hipotermia.

En cuanto al ganado, varios animales mueren diariamente por falta de forraje, lo que afecta directamente la economía familiar y la seguridad alimentaria de la comunidad.

Las vías de acceso a Jachaña están dañadas y hay cortes de energía eléctrica, dificultando el día a día de más de 3.000 familias y decenas de bebés que necesitan atención médica urgente.