Emergencia en Áncash: incendio forestal consume más de 10 hectáreas de humedales en Nuevo Chimbote
El fuego comenzó cerca del pueblo joven Tres de Octubre, consumiendo totorales y pastizales. Las autoridades no reportaron heridos ni fallecidos, y las labores de control continúan con la participación de varios organismos.
- Link oficial de ONPE para consultar si fuiste elegido miembro de mesa para las Elecciones Regionales y Municipales 2026
- Fiestas Patrias 2026: conoce la agenda de actividades gratuitas en Lima con conciertos, pasacalles y fuegos artificiales desde el 25 al 29 de julio
Un incendio forestal de gran magnitud consumió más de 10 hectáreas de los humedales de Villa María, en el distrito de Nuevo Chimbote, región Áncash, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER). El fuego se propagó rápidamente por una extensa zona de vegetación y obligó al despliegue de bomberos y personal de distintas entidades para evitar que las llamas alcanzaran una planta distribuidora de gas cercana.
El siniestro se inició en las inmediaciones del pueblo joven Tres de Octubre y avanzó sobre totorales, pastizales, arbustos y gramas secas. Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas fallecidas ni heridas.
TE RECOMENDAMOS
LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD
Las labores de control continúan con la participación de compañías de bomberos, efectivos de la Policía Nacional, Serenazgo, personal de la Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote, representantes del Ministerio Público y especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres.
PUEDES VER: Amazonía en alerta por fenómeno de El Niño: estudio advierte mayor riesgo de incendios forestales
Difícil acceso complicó el control del fuego
El subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Civil, Luis Ventura Vásquez, informó que, apenas se reportó la emergencia, se movilizaron cisternas y maquinaria pesada para apoyar las tareas de extinción. El principal objetivo fue impedir que el incendio alcanzara las instalaciones de una empresa distribuidora de gas ubicada cerca de la zona afectada.
El funcionario explicó que las características del terreno dificultaron el trabajo de los equipos de emergencia. La presencia de humedales, zonas pantanosas, abundante vegetación y la limitada accesibilidad para los vehículos complicaron el ingreso del personal y las labores para sofocar las llamas.
Áncash supera los 30 incendios forestales este año
Según el COER Áncash, este es uno de los incendios forestales más extensos registrados en la costa de la región durante la presente temporada. La entidad informó que, en lo que va del año, se han reportado más de 30 incendios forestales que han destruido alrededor de 340 hectáreas de cobertura natural.
Las autoridades mantienen las acciones para controlar la emergencia y evitar que el fuego continúe propagándose hacia otras áreas de los humedales de Villa María.