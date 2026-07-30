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Partido entre Universitario vs Sporting Cristal es reprogramado: nueva fecha y horario

Se conoció nueva fecha y horario para el enfrentamiento entre Universitario vs Sporting Cristal, que corresponderá a la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026.

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en la fecha 4.
Universitario y Sporting Cristal se enfrentan en la fecha 4. | FPF
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El partido entre Universitario y Sporting Cristal ha visto una pequeña modificación en su programación inicial. Este encuentro, que se desarrollará como parte de la cuarta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, sigue previsto para realizarse en el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, la Liga de Fútbol Profesional ha ajustado el horario, moviendo ligeramente el inicio del duelo.

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¿Cuándo juegan Universitario vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026?

El partido principal de la fecha se jugará el viernes 7 de agosto a las 8.30 p. m., media hora más tarde de lo planeado originalmente. Este evento es especialmente significativo para los hinchas cremas ya que coincide con el 102 aniversario del club. Siendo un día festivo, el equipo busca obtener una victoria para su fiel afición y sumar tres puntos vitales que lo mantengan en la lucha por el título, avanzando hacia el deseado tetracampeonato nacional.

Por su parte, Sporting Cristal llega con la intención de aguar la fiesta del anfitrión y tomar revancha en un campeonato donde no hay lugar para el error. El equipo bajopontino sabe la importancia de obtener puntos en el coloso de Ate, ya que son fundamentales para no perder de vista la tabla acumulada y mantenerse en la pelea por el segundo torneo del año, especialmente después de su salida de la Copa Sudamericana.

Universitario vs Sporting Cristal

Universitario y Sporting Cristal se enfrentan por la Liga 1

Este partido promete repetir la alta intensidad vista en su primer enfrentamiento de temporada. En el Torneo Apertura, tanto cremas como celestes se vieron las caras en el Estadio Alberto Gallardo en un emocionante ida y vuelta que finalizó 2-2. Esto ha dejado una gran expectativa para este siguiente capítulo.

Con un ambiente vibrante en las gradas y el horario ya confirmado, Universitario y Sporting Cristal protagonizarán el encuentro más esperado del fin de semana. Un clásico del fútbol peruano donde no solo se juegan tres puntos decisivos para el Clausura, sino también el orgullo y la historia en una noche de aniversario para los universitarios.

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