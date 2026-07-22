¿Qué significa tu nombre? Reniec te lo revela gratis en la Feria Internacional del Libro Lima 2026
El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tendrá un stand interactivo donde los visitantes podrán conocer gratuitamente el origen, significado y popularidad de sus nombres, además de participar en juegos y actividades familiares.
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¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen y significado de tu nombre? Durante la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026), los visitantes podrán resolver esta duda de manera gratuita en el stand del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
La institución participa en la FIL Lima 2026, que se desarrolla del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Convenciones Jockey, en Santiago de Surco. En su stand, ubicado en el número 129, el público podrá consultar el origen, significado y popularidad de los nombres originarios.
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La propuesta busca acercar los servicios de identificación y registros civiles a la ciudadanía mediante actividades lúdicas y culturales. Además de la consulta gratuita de nombres, los asistentes recibirán orientación sobre el DNI electrónico, los servicios de identificación, los registros civiles y las plataformas virtuales de Reniec. Sin embargo, la institución precisó que durante la feria no se realizarán trámites.
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Reniec presentará revista académica en la FIL Lima
Como parte de su participación en la feria, Reniec también presentará la revista académica Nombres, volumen 9, número 2. La actividad se realizará el martes 4 de agosto de 2026, de 3.00 p. m. a 3.45 p. m., en el auditorio Laura Riesco del Centro de Exposiciones Jockey.
La presentación estará a cargo de la jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde Koechlin, y será moderada por Karla Paola Bolaños Cárdenas, jefa de la Oficina de Formación Ciudadana e Identidad (OFCI). También participarán Carolina Trivelli Ávila, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Juan Cruz Vieyra, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El encuentro abordará temas relacionados con la identificación, los registros civiles y su impacto en la sociedad peruana.
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Juegos y actividades para toda la familia
El stand de Reniec también contará con dinámicas para grandes y chicos, como el Identimento, el Ludo de la Identidad y la Ruleta Giratoria. A través de estos juegos, los visitantes podrán aprender sobre la historia de la identificación en el Perú.
Asimismo, la institución exhibirá publicaciones, investigaciones y revistas académicas vinculadas con la identidad y los registros civiles. La atención en el stand 129 se mantendrá durante el desarrollo de la feria.