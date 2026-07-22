HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

¿Qué significa tu nombre? Reniec te lo revela gratis en la Feria Internacional del Libro Lima 2026

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tendrá un stand interactivo donde los visitantes podrán conocer gratuitamente el origen, significado y popularidad de sus nombres, además de participar en juegos y actividades familiares.

Durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, el Reniec ofrecerá a los visitantes la oportunidad de conocer el origen y significado de sus nombres en el stand 129, del 22 de julio al 6 de agosto.
Durante la Feria Internacional del Libro de Lima 2026, el Reniec ofrecerá a los visitantes la oportunidad de conocer el origen y significado de sus nombres en el stand 129, del 22 de julio al 6 de agosto. | Reniec
Escuchar
Resumen
Compartir

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el origen y significado de tu nombre? Durante la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2026), los visitantes podrán resolver esta duda de manera gratuita en el stand del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La institución participa en la FIL Lima 2026, que se desarrolla del 22 de julio al 6 de agosto en el Centro de Convenciones Jockey, en Santiago de Surco. En su stand, ubicado en el número 129, el público podrá consultar el origen, significado y popularidad de los nombres originarios.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La propuesta busca acercar los servicios de identificación y registros civiles a la ciudadanía mediante actividades lúdicas y culturales. Además de la consulta gratuita de nombres, los asistentes recibirán orientación sobre el DNI electrónico, los servicios de identificación, los registros civiles y las plataformas virtuales de Reniec. Sin embargo, la institución precisó que durante la feria no se realizarán trámites.

PUEDES VER: Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

lr.pe

Reniec presentará revista académica en la FIL Lima

Como parte de su participación en la feria, Reniec también presentará la revista académica Nombres, volumen 9, número 2. La actividad se realizará el martes 4 de agosto de 2026, de 3.00 p. m. a 3.45 p. m., en el auditorio Laura Riesco del Centro de Exposiciones Jockey.

La presentación estará a cargo de la jefa nacional de Reniec, Carmen Velarde Koechlin, y será moderada por Karla Paola Bolaños Cárdenas, jefa de la Oficina de Formación Ciudadana e Identidad (OFCI). También participarán Carolina Trivelli Ávila, del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), y Juan Cruz Vieyra, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El encuentro abordará temas relacionados con la identificación, los registros civiles y su impacto en la sociedad peruana.

PUEDES VER: EsSalud lanza app para sacar citas médicas virtuales desde el celular: consultas estarán disponibles en solo 7 días

lr.pe

Juegos y actividades para toda la familia

El stand de Reniec también contará con dinámicas para grandes y chicos, como el Identimento, el Ludo de la Identidad y la Ruleta Giratoria. A través de estos juegos, los visitantes podrán aprender sobre la historia de la identificación en el Perú.

Asimismo, la institución exhibirá publicaciones, investigaciones y revistas académicas vinculadas con la identidad y los registros civiles. La atención en el stand 129 se mantendrá durante el desarrollo de la feria.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿No sabes cómo llamar a tu hijo? Este aplicativo del Reniec te brinda nombres originarios en 11 lenguas del Perú

¿No sabes cómo llamar a tu hijo? Este aplicativo del Reniec te brinda nombres originarios en 11 lenguas del Perú

LEER MÁS
Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

LEER MÁS
Jefa de Reniec llama a Keiko Fujimori madre de todo el Perú: "Todas las instituciones tenemos que cooperar"

Jefa de Reniec llama a Keiko Fujimori madre de todo el Perú: "Todas las instituciones tenemos que cooperar"

LEER MÁS
Sin luz por más de 8 horas: Chiclayo y otras ciudades de la región Lambayeque serán afectadas este sábado 18 de julio

Sin luz por más de 8 horas: Chiclayo y otras ciudades de la región Lambayeque serán afectadas este sábado 18 de julio

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 19 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Hasta 11 horas sin luz: estos distritos del norte y sur del país tendrán cortes programados este 19 y 20 de julio

Hasta 11 horas sin luz: estos distritos del norte y sur del país tendrán cortes programados este 19 y 20 de julio

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nuevo temblor de 3,5 remeció Chupaca HOY: IGP reporta segundo sismo en el día en Junín

Nuevo temblor de 3,5 remeció Chupaca HOY: IGP reporta segundo sismo en el día en Junín

LEER MÁS
Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

Incendio en La Victoria deja 10 fallecidos, entre ellos cinco menores: investigan posible extorsión

LEER MÁS
Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,1 remeció Huarochirí, según IGP

Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,1 remeció Huarochirí, según IGP

LEER MÁS
EsSalud lanza app para sacar citas médicas virtuales desde el celular: consultas estarán disponibles en solo 7 días

EsSalud lanza app para sacar citas médicas virtuales desde el celular: consultas estarán disponibles en solo 7 días

LEER MÁS
Cierran el Serpentín de Pasamayo: tránsito suspendido por camión que se despistó y cayó a un abismo

Cierran el Serpentín de Pasamayo: tránsito suspendido por camión que se despistó y cayó a un abismo

LEER MÁS
Rímac tendrá su primer centro comercial: Lomas Plaza abre sus puertas este 22 de julio con Metro, Smart Fit y más

Rímac tendrá su primer centro comercial: Lomas Plaza abre sus puertas este 22 de julio con Metro, Smart Fit y más

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025