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Metropolitano: 346 conductores fueron multados por invadir el carril exclusivo en lo que va de 2026

La infracción G10 conlleva una multa de S/ 440 y la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor, considerando que se trata de una falta grave, según la PNP y la ATU.

La Policía Nacional del Perú y la ATU han realizado 24 operativos en 2026, sancionando a 346 conductores por ingresar ilegalmente a la vía del Metropolitano.
La Policía Nacional del Perú y la ATU han realizado 24 operativos en 2026, sancionando a 346 conductores por ingresar ilegalmente a la vía del Metropolitano. | Gobierno
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En lo que va de 2026, la Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), realizó 24 operativos para sancionar a conductores que ingresaron de manera ilegal a la vía exclusiva del Metropolitano. Como resultado, se impusieron 346 papeletas a conductores de vehículos particulares y motocicletas.

La última intervención se realizó el miércoles a la altura de la estación Honorio Delgado, en la avenida Túpac Amaru. En este punto, ocho conductores fueron intervenidos y sancionados por circular por una vía restringida para los buses del sistema de transporte masivo.

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Ingresar a la vía del Metropolitano puede generar una multa de S/ 440

Los conductores intervenidos fueron sancionados con la infracción G10, considerada una falta grave. La sanción contempla una multa de S/ 440, equivalente al 8% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT), además de la acumulación de 20 puntos en el récord del conductor.

La ATU advirtió que el ingreso de vehículos no autorizados a la vía exclusiva puede poner en riesgo a los propios conductores, a los pasajeros y a los operadores de los buses. Asimismo, esta conducta puede ocasionar accidentes y retrasos en la circulación del Metropolitano.

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¿Qué vehículos pueden ingresar a la vía exclusiva?

De acuerdo con la normativa vigente, la vía exclusiva del Metropolitano está reservada para los buses del sistema y para vehículos autorizados que atiendan situaciones de emergencia. Entre estos se encuentran ambulancias, patrulleros y unidades del Cuerpo General de Bomberos, siempre que se encuentren atendiendo situaciones de emergencia y circulen con las luces y sirenas encendidas.

Los operativos de la PNP y la ATU se desarrollan de manera inopinada en distintos puntos del corredor exclusivo. Estas acciones buscan detectar y sancionar a los conductores que incumplen las normas de tránsito, así como prevenir accidentes y garantizar la continuidad del servicio de transporte público.

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