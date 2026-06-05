Es impreciso que el 45% de niños peruanos padezca anemia, como afirmó Keiko Fujimori

Esta verificación fue elaborada por Dany Seminario en el marco del voluntariado Verificador Lab, un proyecto desarrollado en colaboración con LatamChequea.

En el debate presidencial de la segunda vuelta electoral, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que "el 45% de los niños tiene este problema (anemia)". La afirmación fue realizada durante un intercambio de ideas con el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

No obstante, el dato presentado por Fujimori es impreciso. Según el informe Perú: Indicadores de Resultados de los Programas Presupuestales, 2025, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a partir de los resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), el 34,9% de la población de 6 a 35 meses de edad presentó anemia en 2025. En otras palabras, este porcentaje no representa a todos los niños del territorio peruano, sino solo al grupo etario menor de tres años.

Porcentaje de niños de 6 a 35 meses de edad con prevalencia de anemia, según área de residencia. Fuente: INEI

Cabe precisar que, aunque el documento fue publicado en mayo de 2026, los indicadores corresponden al año 2025 y se basan en una muestra de 9.306 casos sin ponderar.

De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, se entiende como niño a toda persona menor de 18 años. En el Perú, sin embargo, el Código de los Niños y Adolescentes (Ley N.° 27337) establece una clasificación más específica al definir como niño a toda persona desde la concepción hasta los 12 años y como adolescente a quienes tienen entre 12 y 18 años.

Definiciones de “niño” según la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley N.° 27337. Fuente: UNICEF / Congreso de la República

Lejos de representar una contradicción, ambas disposiciones se complementan: mientras la Convención fija un marco universal de protección para todos los menores de edad, la normativa nacional incorpora esta diferenciación para facilitar la aplicación de políticas públicas, la atención de servicios estatales y la determinación de competencias en ámbitos como la educación, la salud y la administración de justicia.

Falta de hierro, la causa más común

En el ámbito de la salud pública, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que la deficiencia de hierro constituye la causa nutricional más frecuente de anemia a nivel mundial. Esta condición afecta la producción de hemoglobina, proteína presente en los glóbulos rojos que cumple la función vital de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los distintos órganos y tejidos del cuerpo.

Definición de "anemia" según la OMS. Fuente: OMS

Cuando los niveles de hemoglobina disminuyen, también se reduce la cantidad de oxígeno que reciben las células, lo que afecta el adecuado funcionamiento del organismo. Como consecuencia, las personas pueden experimentar cansancio, debilidad, dificultad para concentrarse y una menor capacidad para realizar sus actividades cotidianas, especialmente en etapas de crecimiento y desarrollo como la niñez.

1 de cada 3 niños menores de tres años tiene anemia

Los resultados del INEI, con base en la metodología vigente, muestran lo siguiente:

Niños de 6 a 35 meses (menores de tres años) residentes en el Perú: el 34,9% padeció anemia en 2025.

Niños de 6 a 35 meses (menores de tres años) según área de residencia: la prevalencia de anemia fue mayor en el área rural (43,2%) que en el área urbana (31,5%) en 2025.

Anemia según nueva directriz OMS 2024 / RM 251-2024-MINSA. Fuente: INEI

Además, el informe presenta una segunda medición elaborada con base en la Resolución Ministerial N.° 363-2022-MINSA, aprobada durante la gestión del expresidente Pedro Castillo. Esta metodología fue modificada posteriormente durante la administración de Dina Boluarte. Bajo este enfoque, los resultados son los siguientes:

Niños de 6 a 35 meses (menores de tres años) residentes en el Perú: el 43,4% padeció anemia en 2025.

Niños de 6 a 35 meses (menores de tres años) según área de residencia: la prevalencia de anemia fue mayor en el área rural (50,4%) que en el área urbana (40,5%) en 2025.

Anemia según RM 363-2023-MINSA. Fuente: INEI

Linda Flores, especialista en nutrición de Sanitas Consultorios Médicos, indicó para Verificador de La República que las cifras oficiales difundidas por el INEI "provienen de encuestas representativas que se realizan periódicamente". Asimismo, precisó que el reporte incorporó las nuevas directrices establecidas por la OMS, bajo las cuales la prevalencia de anemia en niños de 6 a 35 meses alcanza el 34,9%.

"Esto significa que uno de cada tres niños presenta anemia, una cifra que sigue siendo elevada y que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención en todo el país", añadió.

Por último, se intentó obtener los descargos de Keiko Fujimori a través de la jefa de prensa de Fuerza Popular. No obstante, hasta el cierre de esta nota, la candidata presidencial no respondió a la solicitud.

Si bien Fujimori afirmó durante el debate que "el 45% de los niños sufre de anemia", no precisó a qué grupo etario hacía referencia ni especificó si se refería a zonas rurales o al promedio nacional. Tampoco aclaró qué metodología usó para sustentar su cifra, considerando que el último informe del INEI presenta resultados distintos según los criterios empleados para medir la prevalencia de esta condición.

Conclusión

En síntesis, Keiko Fujimori sostuvo en el debate presidencial de la segunda vuelta que "el 45% de los niños tiene anemia". Sin embargo, según los más recientes resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), bajo la metodología vigente por la Resolución Ministerial 251-2024-MINSA, el 34,9% de los niños de 6 a 35 meses presentó anemia en 2025. Incluso considerando la metodología anterior (Resolución Ministerial 363-2022-MINSA), la prevalencia alcanza el 43,4% a nivel nacional y el 50,4% en zonas rurales, pero únicamente entre menores de tres años.

Por lo tanto, lo señalado por la lideresa de Fuerza Popular resulta impreciso porque no especificó a qué grupo etario correspondía el porcentaje ni aclaró si se refería al promedio nacional o a las zonas rurales. Además, presentó la cifra como si representara a todos los niños del país, cuando los datos oficiales más recientes se limitan a la población de 6 a 35 meses de edad y varían según la metodología utilizada para medir la anemia.