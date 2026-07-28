Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori excluyó temas de Derechos Humanos e Igualdad de Género

Mensaje a la Nación de Keiko Fujimori excluyó temas de Derechos Humanos e Igualdad de Género

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Mientras Keiko Fujimori dio su mensaje a la Nación, un grupo de manifestantes, que incluyó a su ex contrincante en las urnas, Roberto Sánchez, se concentró en los exteriores de Palacio de Justicia para exigir atención para los casos de violaciones contra los derechos humanos (DDHH).

Además, antes del inicio de su discurso, las bancadas de oposición mostraron fotografías de las víctimas de las protestas sociales del 2022-2023 y se retiraron.

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Pese a todo ello, la mandataria no mencionó el tema de los DD.HH en ningún momento.

Tampoco presentó políticas para combatir la violencia de género ni el feminicidio. Menos hizo mención a la educación sexual, los conflictos socioambientales, personas con discapacidad, promoción de la cultura, SIS, Reinfo, ONP, EsSalud y PetroPerú. La lista es larga.

Fujimori no mencionó nada sobre derechos humanos

Empecemos por los derechos humanos. Si bien la presidenta juró “defender la Constitución” y respetar las libertades individuales (específicamente expresión y prensa), no mencionó una agenda clara sobre derechos fundamentales, reparación a víctimas o compromisos internacionales en esta materia.

Todo ello aun cuando el fujimorismo es recordado por los diversos casos de violaciones contra los derechos humanos durante la época de conflicto armado interno y pese a que llega al gobierno con un partido cuya bancada (Fuerza Popular) promovió varios proyectos de ley que facilitan la impunidad en casos de ese tipo.

Para muestra, la ley de impunidad para que policías y militares no sean procesados por la justicia ordinaria, el proyecto que incorpora los delitos de lesa humanidad en el Código Penal excluyendo los conceptos del derecho internacional, y la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad ejecutados antes del 2002.

A esto se le suman los casos consecutivos de abusos policiales registrados en lo que va del año.

La Masacre de Colcabamba, donde cinco jóvenes murieron y otros tres resultaron heridos tras un ataque armado por parte de la PNP, es uno de ellos. Le siguen la muerte de un joven de 17 años dentro de una comisaría en Manchay y la agresión contra un abogado dentro de una comisaría en Puno. Todos casos ya investigados por la Fiscalía y que la ley de impunidad a los uniformados podría dejarlos impunes.

Violencia de género y educación sexual fuera de la agenda

Otra de las notables ausencias fueron políticas concretas sobre violencia de género.

En su mensaje, Keiko menciona a las "madres de las ollas comunes", pero no menciona estrategias para combatir la violencia de género, el feminicidio, ni menciona estrategias para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

Además, no hace referencia a una política para promover la educación sexual integral en las escuelas. Únicamente dice que se ejecutará un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente con el principal objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes.

Personas con discapacidad quedaron excluidas

Tampoco se tuvo en cuenta a las personas con discapacidad. El discurso plantea tres políticas de protección tituladas "Protección Integral de la Primera Infancia, la Niñez, la Adolescencia y la Familia", "Jóvenes con Futuro" y "Cuidando la experiencia" (para adultos mayores). En ninguna de estas secciones se les menciona.

Las promesas de construcción de grandes proyectos viales como las líneas del Metro no vinieron con criterios de accesibilidad universal para personas con movilidad reducida o discapacidades sensoriales.

Ningún plan para abordar conflictos socioambientales y Reinfo

Por otro lado, el discurso menciona la lucha contra la minería ilegal como un sector que debe combatir para garantizar la seguridad ciudadana. Sin embargo, no indicó ninguna decisión sobre el Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera), cuya ampliación de inscripción resulta beneficiosa justamente para los mineros ilegales.

Tampoco explica Keiko de qué forma se abordarán los conflictos socioambientales como la deforestación, derrames de crudo y demás. Sobre todo teniendo en cuenta que en las últimas semanas, pescadores artesanales han protestado contra flotas industriales por competencia desleal y depredación.

Nada sobre promoción de la cultura

Menos se incluye alguna propuesta concreta ni plan de acción sobre la promoción de la cultura, el fomento de las artes o la protección del patrimonio histórico.

Esto cuando se mantiene vigente la crítica hacia la creación del Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) que solo incluye a artistas con formación académica, dejando de lado a los empíricos.

SIS, ONP y PetroPerú

Otra de las tantas ausencias en el mensaje a la Nación es la mejora del Seguro Integral de Salud (SIS). La mandataria se refiere de manera general al sector al diagnosticar un “sistema de salud que llega tarde, o que nunca llega” debido a la ineficiencia y propuso reorganizar los servicios públicos con el fin de construir un “sistema de protección integral, con cobertura universal y atención continua”, pero nada concreto.

Fujimori prometió aumentar el salario mínimo a S/1.300 y duplicar el monto de Pensión 65 de S/350 a S/700 bimestral, pero olvidó a la ONP (Oficina de Normalización Previsional), pese a que cada año se ha exigido una mejora de este sistema.

Por último, el discurso dedica un objetivo entero a la "sostenibilidad fiscal" y al ordenamiento de las cuentas públicas para "eliminar el gasto innecesario", pero evitó incluir reformas sobre PetroPerú o posibles medidas de reestructuración para esta. Tampoco se hizo referencia alguna a la situación financiera o administrativa.