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Ariel Fefer revela que se peleó con su hermana Eva Bracamonte y señala a Liliana Castro Mannarelli como la causa: “Fue mi cruz”

Ariel Bracamonte Fefer, quien regresa al Perú para buscar al autor intelectual del asesinato de su madre, recuerda la conflictiva relación con su hermana Eva Bracamonte y con Liliana Castro Mannarelli.


Ariel Bracamonte Fefer regresa al Perú para buscar al autor intelectual del asesinato de su madre. Ofrece entrevistas donde aborda su entorno familiar y el impacto del caso.
Ariel Bracamonte Fefer regresa al Perú para buscar al autor intelectual del asesinato de su madre. Ofrece entrevistas donde aborda su entorno familiar y el impacto del caso. | Fotos: Archivo LR/La Trivu
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El comunicador Ariel Bracamonte Fefer, quien ahora se hace llamar Ariel Fefer en honor a su madre, regresó al Perú para tratar de encontrar al autor intelectual de la muerte de su progenitora. Desde entonces, ha ofrecido diversas entrevistas, donde no duda en hablar de su entorno familiar y de los protagonistas del caso que conmocionó a todo el país, dos décadas atrás.

En una entrevista para el podcast 'Modo avión' del canal Trivu, Ariel Fefer recordó lo mal que se llevaba con su hermana Eva Bracamonte, a quien en un primer momento condenaron por la muerte de la empresaria. Sin embargo, luego recuperó su libertad.

PUEDES VER: Ariel Bracamonte hace inesperada confesión sobre su hermana Eva tras 20 años del asesinato de su madre Myriam Fefer: "No sé qué le pasó"

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Ariel Fefer recuerda malos tratos de su hermana

De acuerdo a Ariel Fefer, cuando su madre murió, tuvo que convivir con su hermana. Sin embargo, los conflictos surgieron cuando él quiso cobrarle a Liliana Castro Mannarelli por los servicios básicos de su casa.

"Liliana Castro Mannarelli se había mudado a la casa y ella no pagaba su parte de las cuentas. Éramos una familia con muchas propiedades, pero no había mucho efectivo. Si no hay plata, no se pueden pagar las cuentas de la luz, el agua, la comida y de los empleados. Yo le dije a mi hermana que Liliana tenía que comenzar a pagar. Esa fue mi cruz", recordó Fefer.

Según Ariel Fefer, la reacción de Eva Bracamonte no fue la mejor. Le dijo que Castro Mannarelli era su invitada y que no iba a aportar en la casa. "Liliana trabajaba, no era una mantenida", añadió. "Mi hermana dice que nosotros nos llevábamos mal, sale en el tráiler del pódcast. Ella dice 'no nos soportábamos'", manifestó el joven, quien sostiene que Eva debió ser más comprensiva con él y no querer botarlo de la casa.

Cabe indicar que Ariel Bracamonte regresó al Perú porque, aunque el autor material del asesinato fue identificado y permanece en prisión, considera que todavía no existe una respuesta sobre quién lo contrató para cometer el crimen. "El hombre está en prisión, pero no hemos llegado a la respuesta más importante. ¿Quién lo contrató? Por eso he venido a Perú", declaró durante la entrevista.


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