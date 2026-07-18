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Cae fiscal que habría colaborado con cabecilla de ‘Los Sanguinarios de La Pampa’

En el 2020 Américo Bautista fue destituido como coordinador de la FEMA de Madre de Dios tras ser mencionado en conversaciones con miembros de Los Hostiles de la Amazonía. Fue reincorporado, pero hoy fue detenido porque habría colaborado con el cabecilla de la banda Los Sanguinarios de La Pampa.

Fiscal es detenido por la policía y representantes del Ministerio Público.
Fiscal es detenido por la policía y representantes del Ministerio Público.
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El 1 de septiembre del 2020 el fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), Américo Bautista Yama, fue destituido de su cargo como coordinador de las Fiscalías Especializadas en Medio Ambiente de Madre de Dios porque habría sido mencionado en conversaciones de algunos miembros de la organización Los Hostiles de la Amazonía que fueron interceptadas por la División de delitos de Alta Complejidad (Diviac).

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Nadie se explica cómo ni por qué fue reincorporado después a sus labores. Hoy, la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) consiguió la detención preliminar judicial de ese mismo fiscal especializado, quien habría colaborado con Eneyser Fernández Pérez, alias 'Brayan', sindicado como líder de la banda 'Los sanguinarios de La Pampa', en Madre de Dios.

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Bautista, fiscal de la FEMA Madre de Dios, fue detenido por los presuntos delitos de banda criminal, encubrimiento real y tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a la minería ilegal.

Lo interceptaron durante un operativo liderado por el fiscal superior Frank Almanza Altamirano, coordinador nacional de las FEMA, y el fiscal provincial de Lima Noroeste, Paulo Brancacho Japa, con apoyo de la División de Investigación Contra el Crimen Organizado Ambiental (DIVCCOMA - DIRMEAMB) de la Policía Nacional.

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También se ejecutó el allanamiento con descerraje de un inmueble, la incautación de un vehículo perteneciente al investigado fiscal, así como la incautación de documentos, celulares y demás dispositivos electrónicos que contribuyan al esclarecimiento de los hechos.

A través de estas acciones, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental refuerza su compromiso con el máximo rigor en la lucha contra la minería ilegal y las acciones inmediatas contra dichas redes que buscan infiltrarse en la institución.

El cuestionado fiscal había realizado operativos en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata, a la altura del kilómetro 104 de la margen izquierda de la carretera Interoceánica Puerto Maldonado – Mazuko, distrito de Inambari.

Hace dos semanas, la Policía capturó a 21 presuntos miembros de la banda criminal Los Guardianes de la Trocha, tras un operativo en un campamento clandestino.

En su poder se encontraron fusiles de asalto, pistolas, 30 mil municiones y chalecos antibalas, así como teléfonos donde quedaba evidenciado su accionar criminal. Esta banda se disputa los territorios y los cobros de cupos con Los Sanguinarios de La Pampa.

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