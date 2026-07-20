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Fenómeno El Niño amenaza Trujillo: 2.000 vecinos y 500 casas quedarían en riesgo por obras inconclusas

El alcalde del distrito de Moche, Roberto Chávez, reveló que la ANIN aún no culmina los trabajos de desvío de las aguas de quebradas.

Alcalde de Moche advierte sobre posibles consecuencias del Fenómeno El Niño en la región de La Libertad
Alcalde de Moche advierte sobre posibles consecuencias del Fenómeno El Niño en la región de La Libertad | Foto: Sergio Verde/La República
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La presencia del Fenómeno El Niño (FEN) sigue generando preocupación entre la ciudadanía y algunas autoridades. En la región de La Libertad, el alcalde de Moche, en Trujillo, Roberto Chávez, advirtió que, de concretarse El Niño, provocaría diversas consecuencias en su jurisdicción.

Según el burgomaestre, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) está ejecutando obras para desviar las aguas de las quebradas hacia el río Moche. Sin embargo, estas presentan el 60% de avance y no se completarían a tiempo.

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En esa línea, Chávez advirtió que si esas obras no culminan, aproximadamente dos mil pobladores, 500 viviendas y terrenos agrícolas de las zonas Curva del Sun, La Barranca, entre otros, podrían verse gravemente afectados.

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"Lo que es la quebrada, el ANIN dice que está al 100% en todas sus rutas, pero la quebrada Galindo está al 43%. Lo que es el río Moche está al 60%, y entonces falta el otro 40% que debería hacerse. Las aguas de las quebradas que iban a derivar al río Moche no están culminadas", dijo la autoridad de Moche.

Trabajo de prevención de la municipalidad

Por otro lado, lamentó que el Ejecutivo no haya destinado presupuesto para atender la emergencia del FEN. Ante ello, explicó que la comuna de Moche ha invertido el 62% de su presupuesto para prevenir los efectos del fenómeno.

"Sabemos que el gobierno no ha destinado un presupuesto para atender la emergencia, pero lo que hemos hecho nosotros es comprar motobombas, maquinarias, calaminas y esteras para la ayuda humanitaria", indicó Chávez.

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