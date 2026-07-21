Temblor de magnitud 4,9 remeció Tacna esta noche, según el IGP

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Un sismo de magnitud 4,9 se registró hoy, 21 de julio, a las 09.03 p.m. a 129 kilómetros al sur de Tacna, en la ciudad del mismo nombre. El temblor tuvo una profundidad de 40 kilómetros, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este martes 21 de julio del 2026 se localizó a 121 kilómetros al sur de Tacna, en la ciudad del mismo nombre, con latitud -19.17 y longitud -70.15.

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Temblor en Tacna



