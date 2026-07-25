Además, Ramones destacó la influencia de las telenovelas mexicanas en Perú y la adaptación de la comedia a diferentes culturas latinoamericanas, gracias a la conectividad actual. Foto: difusión

Además, Ramones destacó la influencia de las telenovelas mexicanas en Perú y la adaptación de la comedia a diferentes culturas latinoamericanas, gracias a la conectividad actual. Foto: difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El querido actor, conductor y comediante mexicano Adal Ramones regresa a nuestro país este 1 de agosto de 2026 para reencontrarse con sus seguidores peruanos y ofrecer su renovado espectáculo, titulado 'Viajando sin maleta', el cual mezcla humor, anécdotas y reflexiones profundas sobre la vida. Pero no estará solo. El encargado de abrir la noche será el peruano Max Santiáñez, quien promete hacer reír al público con una propuesta llena de ocurrencias y situaciones cotidianas.

Antes del show de Adal Ramones en el Teatro Canout, el presentador de 'Otro rollo' ofreció una entrevista a La República para hablar del crecimiento de la comedia, de la influencia de las telenovelas mexicanas en países como Perú, de las veces que le tocó 'cargar mochilas' ajenas y de su renovado show 'Viajando sin maleta', cuyas entradas están disponibles en Teleticket.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Adal Ramones regresará a Perú el 1 de agosto de 2026 con su espectáculo ‘Viajando sin maleta’, lleno de humor y reflexiones sobre la vida. Las entradas están disponibles en Teleticket.

Adal Ramones y la importancia de no 'cargar mochilas' ajenas

Según cuenta Adal Ramones, muchas veces intentó ayudar a amigos y familiares a salir adelante, ya sea prestándoles dinero o dándoles consejos. Sin embargo, muchas veces le pagaron mal. Así el mexicano aprendió a soltar y enfocarse solo en él y en sus seres queridos.

“Cuando estaba más joven, yo era rescatador número uno. ¿Cuántas veces alguien te ha pedido dinero prestado? Y luego cuando pasa el tiempo y tú le hablas para cobrárselo, hasta se ofenden, hasta se enojan. Hace muchos años aprendí a decir que ‘no’ a muchas cosas, a no cargar problemas ajenos. Quise rescatar hasta amigos y al final de cuentas te pagan mal”, recuerda.

Ahora, a sus 64 años, Adal vive como justamente ha titulado a su nuevo show: 'Viajando sin maleta'. Insiste en que es mejor ir por la vida sin enfocarte en los problemas de los demás. “Si vas a cargar con algún peso sobre tu espalda, pues que sea el tuyo o el de las circunstancias cercanas a ti, pero no ajenas. Entonces, es viajar más ligero. Viaja con una mochila ligera, pero no lleves maletas grandes”, recomienda.

El comediante mexicano compartió en entrevista su experiencia sobre la importancia de no ‘cargar mochilas’ ajenas, enfocándose en sus problemas y dejar de rescatar a otros. Foto: difusión

Adal Ramones y la internacionalización de la comedia

Adal Ramones, una de las figuras más queridas del entretenimiento en español, asegura que usar jergas locales no es impedimento para que un artista latinoamericano triunfe en México o en otros países del continente porque compartimos los mismos problemas, las mismas frustraciones y, muchas veces, nos reímos de lo mismo.

“Siempre he sostenido que los latinoamericanos nos podemos reír casi de lo mismo. Por ejemplo, si yo quisiera hacer mi propia comedia, pero en Suecia, lo más seguro es que no se rían. Porque ellos tienen otra cultura y se ríen de otras cosas. Pero si voy a Guatemala o a Perú, hablamos lo mismo y nos reímos de lo mismo”, comenta el artista.

Asimismo, Adalberto Javier Ramones Martínez (su nombre real) indica que la clave para que entiendan tu comedia en otros países es cambiar ciertas palabras. “Si yo hago un chiste de mis héroes de México y yo quiero hacer comedia en Perú, solo tengo que adaptarlo a los héroes peruanos. Y también se puede adaptar a Simón Bolívar. Solo buscas cómo cambian ciertos datos, ciertas cosas y lo cambias. La gran diferencia está solo en las palabras”, agrega.

La influencia de las telenovelas mexicanas en Perú

Para Adal Ramones, el hecho de que se exporten muchas telenovelas mexicanas en países como Perú, Panamá, El Salvador, Honduras o Chile ha hecho que se pueda entender con mayor facilidad los chistes de los mexicanos. Sin embargo, resalta que no todo es positivo.

“La base de lo que se ha consumido para bien y para mal en América Latina es la televisión mexicana. Y lo subrayo, para bien y para mal. Nosotros exportamos demasiadas medias horas de televisión. Quiere decir que en un montón de países veían las telenovelas, veían programas y hasta películas de blanco y negro con el tono de voz, el acento y las palabras mexicanas. Como que tuvimos una ventaja de que penetró la manera de hablar y las palabras de México a otros países. Entonces, es más fácil que nos puedan entender cómo hablamos los mexicanos”.

Por otro lado, Ramones asegura que gracias al crecimiento de las redes sociales, ahora consumimos comedia de todos lados. “Aunque yo no sepa francés, puedo ver a un comediante francés porque está subtitulado en español. Entonces, ya se quitaron las fronteras”, subraya.