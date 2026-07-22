Transporte interprovincial evalúa paro nacional tras atentados extorsivos: “La seguridad es un derecho”

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Las empresas de transporte interprovincial de pasajeros evalúan suspender sus operaciones a nivel nacional ante el incremento de extorsiones y ataques armados contra unidades del sector. Así lo informó Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte, quien advirtió que la medida seguirá en evaluación mientras no se desarticule a la organización criminal que estaría detrás de los atentados registrados, principalmente en Lima Norte.

"Hemos evaluado una suspensión de servicios y estamos reuniéndonos con la Policía constantemente. No vamos a parar hasta que esta banda que está azotando Lima Norte sea desactivada", declaró Ojeda a Canal N.

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Según precisó, desde junio, al menos seis empresas de transporte interprovincial han sido blanco de ataques. Añadió que las investigaciones policiales permitieron la captura de dos presuntos implicados en uno de los atentados más recientes; sin embargo, consideró que estos integrarían una organización criminal de mayor alcance.

El dirigente explicó que los delincuentes primero atacaron las unidades y luego enviaron mensajes exigiendo pagos extorsivos. En ese sentido, remarcó que las empresas no accederán al pago de cupos para continuar operando.

Asimismo, advirtió que varias compañías han reducido significativamente el número de unidades en circulación debido a que muchos conductores se niegan a trabajar por temor a nuevos atentados. Esta situación, señaló, podría afectar la disponibilidad del servicio durante la campaña por Fiestas Patrias, por lo que el gremio espera tener un panorama más claro una vez concluidas las celebraciones.

"La seguridad es un derecho que nos tiene que dar el Estado. No voy a poner un carro blindado y salir con chalecos antibalas porque eso demostraría que la lucha contra la inseguridad no está avanzando", sostuvo.

Plantean posible participación del transporte informal

Ojeda indicó que una de las hipótesis que maneja el gremio es una posible coordinación entre bandas criminales y sectores vinculados al transporte informal e ilegal para perjudicar a las empresas formales y favorecer operaciones irregulares.

Recordó que situaciones similares se registraron anteriormente en Huaycán y afirmó que actualmente existen puntos críticos, como Puente Nuevo y Atocongo, donde grupos organizados hostigan a los buses formales e impiden su normal circulación.

Piden medidas al próximo Gobierno

El representante del gremio informó que solicitaron una reunión con la presidenta electa, Keiko Fujimori, para exponer la situación y conocer las acciones que implementará el próximo Gobierno frente a la inseguridad ciudadana.

Además, pidió fortalecer el presupuesto de la policía Nacional, agilizar las investigaciones relacionadas con el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, así como reforzar las instituciones encargadas de fiscalizar y regular el transporte.

Finalmente, reiteró que el sector continuará coordinando con las autoridades, aunque insistió en que la paralización nacional sigue siendo una posibilidad si no existen garantías para la seguridad de conductores y pasajeros.

"No vamos a parar hasta que la tranquilidad reine en el transporte interprovincial. Por eso queremos seguir coordinando con la Policía y concretar una reunión con la presidenta", concluyó.

Datos: 6 empresas de transporte atacadas

Desde junio, las empresas de transporte interprovincial Civa, Cruz del Sur, Cruz del Norte, El Dorado, Emmanuel y Zbuss han sido blanco de atentados atribuidos a mafias de extorsionadores. Ante esta situación, el gremio evalúa suspender sus operaciones a nivel nacional. Según Ojeda, los delincuentes primero atacan las unidades y luego envían mensajes exigiendo pagos. "No queremos que esto comience a crecer como un cáncer, como pasó con el transporte urbano", advirtió.

En medio de esta escalada de violencia, la Policía Nacional capturó a dos ciudadanos, identificados como José Eduardo Bolívar Aldana (20) y Rander Rebolledo Montes (23), señalados como presuntos autores del ataque a balazos contra un bus de la empresa Civa ocurrido el último domingo en Los Olivos. De acuerdo con la Dirincri, ambos habrían participado en el seguimiento y atentado contra la unidad, y fueron detenidos con un arma de fuego, una motocicleta y dos celulares. Las autoridades sostienen que el caso forma parte de una red de extorsión que opera contra empresas de transporte interprovincial en Lima Norte y Lima Sur.