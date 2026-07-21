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Kiara Lozano de Corazón Serrano revela que fue víctima de tocamientos indebidos por parte de personal de seguridad

La vocalista de Corazón Serrano confesó que el hecho ocurrió durante una presentación fuera del país, explicó cómo logró identificar al responsable y confesó que decidió enfrentarlo públicamente en ese mismo instante.

Kiara Lozano denuncia que fue víctima de tocamientos indebidos. Foto: composición LR/YouTube/Carlos Orozco
Kiara Lozano denuncia que fue víctima de tocamientos indebidos. Foto: composición LR/YouTube/Carlos Orozco
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La cantante Kiara Lozano, integrante de Corazón Serrano, sorprendió al revelar uno de los episodios más incómodos y difíciles que ha enfrentado durante su carrera artística. En una entrevista, la intérprete de 'Zúmbalo' confesó que fue víctima de tocamientos indebidos mientras se desplazaba entre el público tras finalizar algunos conciertos, e incluso aseguró que uno de estos hechos fue cometido por un integrante del personal de seguridad que debía protegerla.

La vocalista de 25 años explicó que este tipo de situaciones no solo ocurrieron en Perú, sino también durante presentaciones en países como Ecuador y Bolivia. "Cuando bajas del escenario, a veces toca pasar por donde está el público y la gente te mete la mano. Sí me ha pasado más de una vez", contó la cumbiambera, quien además relató cómo logró identificar al responsable en uno de esos incidentes.

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Kiara Lozano relata cómo descubrió al responsable de los tocamientos indebidos

Durante su conversación en el pódcast de Carlos Orozco, la cantante de Corazón Serrano explicó que, debido a las malas experiencias que vivió, ahora permanece alerta cada vez que termina una presentación. Según contó, cuando debe atravesar zonas donde se encuentra el público procura mirar constantemente a su alrededor para identificar cualquier comportamiento sospechoso.

"Por eso es que normalmente cuando yo salgo siempre veo al piso para saber si en caso suceda algo, ¿quién fue?", comentó la artista. Gracias a esa precaución, recordó que en una ocasión logró descubrir a la persona que la había tocado de manera indebida. "Así fue como yo descubrí a la persona que me había tocado aquella vez; estaba observando y vi la mano", reveló.

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La cantante explicó que el hecho ocurrió durante una presentación fuera del país y que el responsable era un trabajador del personal de seguridad contratado para resguardar a la agrupación. "Le mandé a la madre en medio de la gente y había gente que estaba grabando, por eso es que te digo que me sorprende que no se haya viralizado ese momento", recordó. Luego precisó que logró sujetarle la mano y señalarlo públicamente. "Es que yo sí le vi la mano, le agarré la mano y era un señor. Lo señalé. Sí, era un señor de seguridad. Estaba haciendo seguridad para nosotras y estuvo detrás de mí, ya te imaginas lo que hizo", manifestó.

La vocalista de Corazón Serrano confesó que afrontar este tipo de experiencias no ha sido sencillo y que encuentra apoyo en su círculo más cercano. "En esas personas, justamente, en esas amistades, en la familia. Desahogarse. Creo que es lo mejor que se puede hacer, soltar", expresó, dejando en evidencia la importancia del respaldo emocional para sobrellevar situaciones tan difíciles.

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