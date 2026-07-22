Joven termina hospitalizado tras caer de un puente peatonal en San Miguel mientras era grabado por sus amigos

Un adolescente cayó desde un puente peatonal en San Miguel, Lima, y fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa. Los hechos están bajo investigación policial. | Foto: composición LR

Un adolescente cayó desde un puente peatonal en San Miguel, Lima, y fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa. Los hechos están bajo investigación policial. | Foto: composición LR

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Un adolescente fue trasladado de emergencia al Hospital Santa Rosa luego de caer desde un puente peatonal ubicado en el cruce de las avenidas Venezuela y Universitaria, en el distrito limeño de San Miguel. El accidente ocurrió mientras el menor se encontraba junto a un grupo de amigos, quienes registraban en video lo que sucedía antes de la caída.

De acuerdo con la información policial preliminar, el joven y las personas que lo acompañaban presuntamente habían ingerido bebidas alcohólicas antes del incidente. Las circunstancias en las que ocurrió el hecho continúan bajo investigación, mientras el adolescente permanece estable y recibe atención médica.

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¿Cómo ocurrió la caída del joven desde el puente peatonal en San Miguel?

Según los reportes conocidos hasta el momento, el adolescente decidió sujetarse de la estructura del puente peatonal mientras sus amigos observaban y grababan la escena. En pocos segundos perdió la capacidad de sostenerse y terminó cayendo sobre la vía, lo que generó momentos de preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Tras el accidente, los jóvenes interrumpieron la grabación para auxiliar a su compañero y solicitar ayuda. Testigos también se acercaron para brindar apoyo hasta la llegada de una ambulancia, que posteriormente trasladó al menor al Hospital Santa Rosa para que recibiera atención especializada.

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¿Cuál es el estado de salud del adolescente tras el accidente en San Miguel?

El reporte médico confirmó que el adolescente permanece estable y fuera de peligro, pese a la aparatosa caída. El personal de salud continúa monitoreando su evolución mientras recibe el tratamiento correspondiente en el centro hospitalario.

En paralelo, las autoridades vienen recopilando información y las versiones de las personas que acompañaban al menor para establecer cómo se desarrollaron los hechos. La investigación busca determinar las circunstancias que precedieron al accidente ocurrido en el puente peatonal de San Miguel.