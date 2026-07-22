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El nuevo avión comercial que promete reducir el consumo de combustible hasta un 50% gracias a un diseño revolucionario

Con capacidad para aproximadamente 250 pasajeros y un alcance de hasta 9.260 kilómetros, el Z4 promete operar en rutas de medio y largo alcance utilizando la infraestructura aeroportuaria existente.

La industria aeronáutica avanza hacia aviones más sostenibles con el Z4 de JetZero, que podría reducir el consumo de combustible hasta un 50% mediante un diseño innovador de ala integrada.
La industria aeronáutica avanza hacia aviones más sostenibles con el Z4 de JetZero, que podría reducir el consumo de combustible hasta un 50% mediante un diseño innovador de ala integrada. | Foto: JetZero
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La industria aeronáutica busca desde hace décadas nuevas formas de reducir el impacto ambiental de los vuelos comerciales. En ese camino, la empresa estadounidense JetZero presentó el Z4, un avión de pasajeros con un diseño de ala integrada que promete disminuir entre un 30% y un 50% el consumo de combustible frente a los modelos actuales.

El proyecto plantea un cambio radical respecto a la estructura tradicional de los aviones comerciales, donde el fuselaje cilíndrico transporta a los pasajeros y las alas generan la mayor parte de la sustentación. El Z4 apuesta por una arquitectura conocida como blended wing body (ala integrada), en la que el cuerpo central del avión también contribuye a mantenerse en el aire.

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Así es el Z4, el avión que busca cambiar la aviación comercial

JetZero proyecta que su nuevo avión tendrá capacidad para aproximadamente 250 pasajeros y una autonomía cercana a los 9.260 kilómetros, lo que le permitiría operar en numerosas rutas de medio y largo alcance.

La compañía asegura que el Z4 podrá utilizar las instalaciones aeroportuarias actuales, incluyendo puertas de embarque y calles de rodaje, sin requerir grandes modificaciones. Su tamaño lo colocaría entre los aviones de pasillo único con mayor capacidad y los grandes modelos de doble pasillo.

Entre sus principales características destacan:

  • Capacidad estimada para unos 250 pasajeros.
  • Alcance aproximado de 9.260 kilómetros.
  • Reducción del consumo de combustible de hasta un 50%.
  • Menor generación de emisiones contaminantes.
  • Compatibilidad con la infraestructura aeroportuaria actual.

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Un diseño inspirado en la eficiencia aerodinámica

La principal innovación del Z4 está en su forma. A diferencia de los aviones convencionales, su fuselaje se integra progresivamente con las alas para crear una única superficie aerodinámica capaz de generar sustentación.

Esta configuración permite distribuir mejor las fuerzas durante el vuelo, reducir la resistencia al avance y disminuir la energía necesaria para desplazarse. Además, el diseño más ligero del avión contribuiría a mejorar su eficiencia.

JetZero aclara que el concepto no es exactamente igual al de un ala volante, como los bombarderos furtivos B-2 y B-21 utilizados por Estados Unidos. En esos modelos, prácticamente toda la aeronave funciona como una sola ala, mientras que el Z4 mantiene un cuerpo central diferenciado, aunque fusionado con sus alas.

El proyecto todavía debe superar pruebas antes de llegar al mercado

Aunque la propuesta genera expectativas, el Z4 todavía se encuentra en fase de desarrollo. JetZero trabaja actualmente en el Jet1, un demostrador a escala real desarrollado junto a Scaled Composites y con apoyo de la Fuerza Aérea estadounidense, cuyo primer vuelo está previsto para 2027.

Los resultados de esas pruebas serán determinantes para comprobar la estabilidad, seguridad y viabilidad comercial de esta nueva arquitectura antes de iniciar los procesos de certificación.

Otros proyectos como los demostradores X-48B y X-48C de Boeing, la NASA y la Fuerza Aérea estadounidense, así como el modelo experimental MAVERIC de Airbus, ya habían explorado diseños similares, aunque ninguno logró convertirse en un avión comercial de pasajeros.

Japan Airlines se suma al desarrollo del avión del futuro

La aerolínea japonesa Japan Airlines anunció su participación en el programa de JetZero para aportar experiencia en operaciones aéreas, mantenimiento, servicio de cabina y asistencia en tierra.

Ambas compañías también estudiarán cómo adaptar los procesos aeroportuarios y de mantenimiento para una posible llegada del Z4 al mercado a comienzos de la próxima década.

Sin embargo, todavía existen retos importantes, como la presurización de una cabina con una forma diferente a la tradicional, los sistemas de evacuación y la certificación aeronáutica. El Z4 promete transformar la apariencia de los aviones comerciales, pero deberá demostrar que su revolucionario diseño puede funcionar en vuelos diarios con pasajeros.

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