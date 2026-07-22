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José María Balcázar pidió a Fernando Rospigliosi facilidades para entregar banda presidencial el 28 de julio

El presidente del Congreso, Rospigliosi, respondió que la entrega de la banda debería realizarse el 26 de julio

José María Balcázar envió oficio a Rospigliosi | Composición: LR.
José María Balcázar envió oficio a Rospigliosi | Composición: LR.
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José María Balcázar, presidente de la República, envió un oficio al presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, en el que solicitó las facilidades necesarias para entregar la banda presidencial el próximo 28 de julio.

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"De esta manera, y en salvaguarda de la institucionalidad democrática del país, solicito se establezcan las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el normal desarrollo del acto de investidura presidencial el día 28 de julio de 2026", señala el mandatario en el documento.

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El oficio se conoció luego de que se revelara que, apenas un día después del pedido de Balcázar, el presidente del Congreso remitió otro documento al jefe de Estado solicitándole que entregara la banda presidencial dos días antes, es decir, el 26 de julio.

"Tengo el agrado de dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y, en atención al oficio de la referencia, manifestar que, de conformidad con lo dispuesto por el ordenamiento constitucional y los precedentes parlamentarios, el mandato presidencial que actualmente ejerce culmina el 26 de julio", señaló Rospigliosi en su oficio dirigido al presidente.

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Advierten de vacío legal sobre ejercicio de la presidencia el 27 de julio

En declaraciones a La República, el abogado constitucionalista y exministro de Justicia Francisco Eguiguren cuestionó la decisión del Congreso al considerar que no existe un sustento constitucional ni legal que la respalde. Explicó que el Parlamento basa su interpretación en que el mandato de los legisladores concluye el 26 de julio, aunque, a su juicio, ese argumento no resuelve la situación del presidente José María Balcázar.

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Eguiguren advirtió que, bajo ese criterio, el Congreso deberá explicar quién ejercerá la Presidencia de la República durante los días en los que el país, según esa interpretación, permanecería sin un jefe de Estado. En ese sentido, consideró que aún persiste un vacío respecto a la continuidad del cargo presidencial.

Como antecedente, recordó que Francisco Sagasti entregó la banda presidencial el 28 de julio de 2021, a pesar de que su periodo como congresista había culminado previamente. Para el constitucionalista, ese procedimiento sí respetó el marco constitucional y constituye un precedente diferente al que el Parlamento pretende aplicar en el caso de Balcázar.

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