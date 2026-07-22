Jefe de la PNP se justifica tras fallar en capturar a Vladimir Cerrón: "Han habido intervenciones de 9 a 10 inmuebles"

Jefe de la PNP habló de la decisión del TC de levantar prisión preventiva a Cerrón | Composición: LR.

Jefe de la PNP habló de la decisión del TC de levantar prisión preventiva a Cerrón | Composición: LR.

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Óscar Arriola, jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), se pronunció luego de que el Tribunal Constitucional dejara sin efecto la prisión preventiva contra Vladimir Cerrón tras declarar fundado su hábeas corpus. En ese contexto, la PNP recibió críticas por no haber logrado capturar al líder de Perú Libre mientras permanecía prófugo. Al respecto, Arriola aseguró que la institución realizó los esfuerzos necesarios para ubicarlo.

"Procuramos no hablar nada, sobre todo por lo delicado del caso. Nosotros garantizamos el trabajo de inteligencia con transparencia. Cuando están los esfuerzos, se muestran. (...) Hay muchas cosas que no se saben. Hubo intervención en nueve o diez inmuebles, con participación del Ministerio Público y del Poder Judicial", manifestó.

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Durante el tiempo que permaneció prófugo, Cerrón publicó múltiples fotografías en redes sociales, sobre todo en su cuenta de X (antes Twitter), en las que ironizaba sobre la posibilidad de que la PNP lograra ubicarlo. Consultado al respecto, Arriola restó importancia a esas burlas.

"La burla y esas manifestaciones son personales. Yo podría decir muchas cosas, pero saldrían de mi corazón. Lo indigno es lo que sale de uno. Yo no podría burlarme de alguien. Al contrario, mi vocación policial me invita a velar por el prójimo. (…) Nosotros solo trabajamos con la Constitución", señaló.

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TC declara fundado hábeas corpus de Cerrón

El Tribunal Constitucional (TC) resolvió a favor del hábeas corpus interpuesto por Vladimir Cerrón y dejó sin efecto la orden de prisión preventiva por 24 meses que afrontaba en el marco de la investigación por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos vinculados al caso Los Dinámicos del Centro.

La decisión fue respaldada por los magistrados Domínguez Haro, Morales Saravia, Gutiérrez Ticse y Hernández Chávez. En cambio, Luz Pacheco Zerga, Manuel Monteagudo y César Ochoa Cardich votaron en contra. En su fallo, el TC concluyó que las resoluciones judiciales que impusieron y ratificaron la medida cautelar no estuvieron debidamente motivadas.

Asimismo, el máximo intérprete de la Constitución precisó que, cuando varían las circunstancias que dieron origen a una prisión preventiva, los jueces deben sustentar de manera suficiente la persistencia del peligro procesal, es decir, el riesgo de fuga del investigado.