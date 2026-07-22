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Fiscalía investiga a militares acusados de presuntos tocamientos indebidos a escolares en Amazonas

Dos adolescentes de 15 y 16 años denunciaron que los soldados ingresaron durante la madrugada a la residencia estudiantil Ciro Alegría, en Nieva, Condorcanqui. El Ministerio Público solicitó medidas de protección para las víctimas.

La Fiscalía de Condorcanqui investiga a dos soldados por presuntos tocamientos indebidos a adolescentes en una residencia estudiantil. Los hechos ocurrieron el 20 de julio en Amazonas.
La Fiscalía de Condorcanqui investiga a dos soldados por presuntos tocamientos indebidos a adolescentes en una residencia estudiantil. Los hechos ocurrieron el 20 de julio en Amazonas. | Composición Fiscalía
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La Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Condorcanqui inició una investigación preliminar contra dos soldados del servicio militar voluntario por la presunta comisión del delito de tocamientos indebidos en agravio de dos adolescentes de 15 y 16 años.

De acuerdo con las primeras diligencias, el hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 20 de julio, en el interior de la residencia estudiantil de la institución educativa Ciro Alegría, ubicada en el distrito de Nieva, provincia de Condorcanqui, Amazonas. Los investigados habrían ingresado de manera irregular al recinto donde descansaban las estudiantes y, tras los gritos de auxilio de las adolescentes, huyeron del lugar.

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Piden medidas de protección para menores

La denuncia fue presentada por el director del plantel, Julio Gallardo Galván. Tras tomar conocimiento del caso, el fiscal adjunto provincial Billbray Orlando Campos Surichaqui dispuso diligencias urgentes para esclarecer los hechos y salvaguardar la integridad de las víctimas.

Entre las acciones ordenadas se encuentra el requerimiento de prueba anticipada mediante entrevista única en cámara Gesell, la constatación fiscal de la escena, la toma de declaraciones de las promotoras que auxiliaron a las adolescentes y las evaluaciones de integridad física y sexual. Asimismo, el Ministerio Público solicitó al juzgado competente que dicte medidas de protección inmediatas a favor de las menores.

La denuncia generó preocupación entre organizaciones indígenas de la zona. El Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comuawuy) alertó sobre el presunto ingreso de los uniformados a la residencia escolar y pidió una investigación para determinar responsabilidades. La organización señaló que las estudiantes permanecen en el colegio debido a la distancia de sus comunidades de origen.

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MIMP se pronunció sobre denuncia en Condorcanqui

Por su parte, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) condenó los hechos y exigió una investigación célere. La entidad informó que su equipo se trasladó a la comunidad para orientar a los familiares de las víctimas y que, mediante el programa nacional Warmi Ñan, activó sus servicios especializados de atención y protección.

El sector también indicó que los presuntos agresores se encuentran detenidos en una comisaría y remarcó que ningún acto de violencia contra niñas y adolescentes debe quedar impune. La Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar la responsabilidad penal de los investigados.

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