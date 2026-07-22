Nuevo temblor de 3,5 remeció Chupaca HOY: IGP reporta segundo sismo en el día en Junín

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Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 5:55 p. m. de este miércoles 22 en la provincia de Chupaca, región Junín, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento tuvo una profundidad de 9 kilómetros y su epicentro se ubicó a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca. El temblor alcanzó una intensidad de II-III en la escala de Mercalli en la zona.

Este fue el segundo movimiento telúrico reportado por el IGP en Chupaca durante la jornada. El primero ocurrió a las 11:15 a. m. y tuvo una magnitud de 3,6, con una profundidad de 9 kilómetros y una intensidad de III-IV. Su epicentro se localizó a 17 kilómetros al sur de la provincia.

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Sismo de 5,1 dejó graves daños y fallecidos

Los movimientos se producen pocos días después del sismo de magnitud 5,1 registrado la noche del sábado 18 de julio en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. El fuerte movimiento dejó cinco personas fallecidas, más de 20 heridas y alrededor de 300 damnificadas, además de daños en viviendas y otras infraestructuras de la zona.

Tras el sismo de mayor intensidad, las autoridades realizaron labores de evaluación de daños y atención a las familias afectadas. Aunque los temblores registrados este miércoles fueron de menor magnitud, el IGP mantiene el monitoreo de la actividad sísmica en la región, una zona donde los movimientos telúricos pueden ocurrir con frecuencia.

Temblor de hoy en Lima y recomendaciones de IGP

Además de Junín, un sismo de magnitud 4,1 se registró a las 07:25 a.m. a 2 kilómetros al sureste de Ricardo Palma, en Huarochirí, Lima.

El temblor de hoy, 22 de julio, tuvo una profundidad de 101 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.

Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.

Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.

Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: