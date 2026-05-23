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Sociedad

Jóvenes del servicio militar acuartelado recibirán aumento del 50% en su asignación desde junio

Este aumento económico, dirigido a quienes sirven en el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, busca mejorar las condiciones del personal y fomentar su permanencia en las Fuerzas Armadas.

Más de 45 mil jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado recibirán un 50% más en su asignación económica mensual.
Más de 45 mil jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado recibirán un 50% más en su asignación económica mensual. | Foto: composición LR
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Más de 45 mil jóvenes que realizan el Servicio Militar Acuartelado en el país recibirán, desde junio, un incremento del 50% en su asignación económica mensual, luego de que el Pleno del Congreso aprobara por unanimidad esta medida impulsada por el Ministerio de Defensa. Así lo confirmó el funcionario Amadeo Javier Flores Carcagno durante una visita de trabajo en Andahuaylas, región Apurímac.

“Siguiendo la línea marcada por el presidente de la república, José María Balcázar, a partir de junio se confirma el incremento del 50 % en la propina para el personal de tropa”, señaló el ministro.

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La propuesta legislativa obtuvo 98 votos a favor y fue exonerada de segunda votación. Además, pone fin a más de 10 años sin modificaciones en este beneficio económico, el cual permanecía sin reajustes desde 2012. La iniciativa se sustenta en los proyectos de ley 4122/2022-CR, 7073/2023-CR y 14305/2025-PE, y tiene como finalidad mejorar las condiciones económicas del personal de tropa, así como reforzar la captación, permanencia y motivación de los jóvenes dentro de las Fuerzas Armadas.

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¿Quiénes recibirán el incremento del 50% en la asignación del Servicio Militar Acuartelado?

El aumento económico alcanzará a los jóvenes que realizan el servicio regular y también a quienes continúan en etapas de reenganche, según el tiempo de permanencia en el Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú y la Fuerza Aérea del Perú.

Con esta medida, el Ministerio de Defensa busca fortalecer el Servicio Militar Acuartelado y brindar mejores condiciones para el desempeño, la permanencia y la formación del personal que presta servicio al país.

¿Qué requisitos tiene el Servicio Militar Voluntario en Perú?

El Servicio Militar Voluntario, amparado en la Ley 29248, está dirigido a jóvenes entre 18 y 30 años que deseen formar parte del Ejército del Perú, la Marina de Guerra del Perú o la Fuerza Aérea del Perú. Quienes ingresan a este sistema acceden a beneficios como alimentación diaria, seguro de vida, atención en establecimientos de salud de las Fuerzas Armadas y una asignación económica mensual.

Además, el programa ofrece instrucción militar y formación técnica productiva para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. También brinda facilidades para acceder a estudios superiores mediante convenios con Beca 18. Para postular, los interesados deben presentar su DNI, acreditar estudios mínimos de primaria completa y aprobar una evaluación de aptitud psicosomática.

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