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Tenía más de 400 años: fuerte sismo de magnitud 5.1 en Junín provocó el colapso de la Cruz de Cani, histórico monumento religioso del siglo XVII

Tras el temblor, vecinos reportaron la caída de la cruz, dejando sus restos esparcidos en la plaza principal. Las imágenes reflejan la destrucción parcial del patrimonio local.

La Cruz de Cani, levantada por misioneros dominicos en el siglo XVII, simbolizaba la fusión de tradiciones andinas y cristianismo.
La Cruz de Cani, levantada por misioneros dominicos en el siglo XVII, simbolizaba la fusión de tradiciones andinas y cristianismo. | Foto: difusión/Mincul/Composición LR
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Un sismo de magnitud 5.1 registrado la madrugada del 19 de julio en la región Junín provocó el colapso de la Cruz de Cani, un monumento religioso con más de cuatro siglos de antigüedad ubicado en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca. La estructura era considerada uno de los principales símbolos históricos y de devoción del Valle del Mantaro.

Tras el movimiento telúrico, vecinos confirmaron la caída de la cruz de piedra, cuyas piezas quedaron dispersas en la plaza principal del distrito. Hasta el momento, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó 5 fallecidos, más de 300 heridos y daños estructurales en viviendas construidas, en su mayoría, de material noble. Los damnificados solicitan ayuda de las autoridades para sobrellevar este mal momento.

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