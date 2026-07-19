HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huaral, según IGP

El sismo de hoy registró a 98 kilómetros al este de Huaral y se produjo a una profundidad de 98 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huaral, según IGP
Temblor en Lima: sismo de magnitud 3,5 remeció Huaral, según IGP | Foto: Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un sismo de magnitud 3,5 se registró a las 08:53 horas a 16 kilómetros al este de Haural, en Lima. El temblor de hoy, 19 de julio, tuvo una profundidad de 98 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

larepublica.pe

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este domingo 19 de julio se localizó a 16 kilómetros al este de Huaral, en la región de Lima.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO RECIBE SUS CREDENCIALES Y YA ES PRESIDENTA: ¿QUIÉNES ENTRAN AL GABINETE? | ARDE TROYA

¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:

  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Sismo de 5,1 en Junín deja 5 muertos y más de 300 damnificados: reportan daños y deslizamientos

Sismo de 5,1 en Junín deja 5 muertos y más de 300 damnificados: reportan daños y deslizamientos

LEER MÁS
Dos temblores en menos de 10 minutos azotaron Junín: sismos de magnitudes 5,1 y 3,4 remecieron Chupaca, según IGP

Dos temblores en menos de 10 minutos azotaron Junín: sismos de magnitudes 5,1 y 3,4 remecieron Chupaca, según IGP

LEER MÁS
¿Por qué Venezuela tiembla con tanta frecuencia? Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas tienen la explicación

¿Por qué Venezuela tiembla con tanta frecuencia? Estas 3 fallas geológicas y 2 placas tectónicas tienen la explicación

LEER MÁS
Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

Reniec lanza megacampaña para tramitar DNIe gratis a nivel nacional: será hasta el 19 de julio para este exclusivo grupo

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 15 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

Corte de luz en Lima y Callao del 16 al 17 de julio: horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Sismo de 5,1 en Junín EN VIVO últimas noticias: reportan 5 muertos, decenas de heridos y más de 300 damnificados

Sismo de 5,1 en Junín EN VIVO últimas noticias: reportan 5 muertos, decenas de heridos y más de 300 damnificados

LEER MÁS
Buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur son baleados cuando salían de Lima: choferes resultaron heridos

Buses de Cruz del Norte y Cruz del Sur son baleados cuando salían de Lima: choferes resultaron heridos

LEER MÁS
Dos temblores en menos de 10 minutos azotaron Junín: sismos de magnitudes 5,1 y 3,4 remecieron Chupaca, según IGP

Dos temblores en menos de 10 minutos azotaron Junín: sismos de magnitudes 5,1 y 3,4 remecieron Chupaca, según IGP

LEER MÁS
Bomberos dan último adiós a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

Bomberos dan último adiós a Carbón, perrito que acompañó sus labores por seis años: “Nos deja un gran vacío”

LEER MÁS
Municipalidad de Lima abrirá nueva sede para brevetes en Santa Anita tras recuperar predio de 13.000 m2

Municipalidad de Lima abrirá nueva sede para brevetes en Santa Anita tras recuperar predio de 13.000 m2

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025