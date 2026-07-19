Arqueólogos descubren una estructura de madera de 476.000 años de antiguedad que no fue construida por Homo sapiens

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Durante décadas, la prehistoria ha sido conocida como la Edad de Piedra por la abundancia de herramientas de roca encontradas en excavaciones arqueológicas. Sin embargo, un descubrimiento realizado en las cataratas Kalambo, en Zambia, demuestra que algunos grupos humanos ya trabajaban la madera de manera sorprendentemente sofisticada hace al menos 476.000 años, mucho antes de que existiera el Homo sapiens.

Los investigadores encontraron dos grandes troncos unidos de forma intencional mediante cortes realizados con herramientas de piedra. La estructura pudo haber servido como base para una plataforma, una pasarela o un área de trabajo elevada, aunque su función exacta sigue siendo un misterio. Lo que sí está claro es que quienes la construyeron modificaron la madera para que las piezas encajaran entre sí, lo que constituye la evidencia más antigua conocida del uso de madera con fines estructurales.

"Este hallazgo ha cambiado mi forma de pensar sobre nuestros primeros antepasados. Olvídense de la etiqueta ‘Edad de Piedra’ y miren lo que estas personas estaban haciendo: crearon algo nuevo y grande con madera. Utilizaron su inteligencia, imaginación y habilidades para construir algo que nunca antes habían visto", afirmó Larry Barham, uno de los autores del estudio, en un comunicado.

Una construcción mucho más antigua que el propio Homo sapiens

Determinar la edad de la madera representó un desafío, ya que el material era demasiado antiguo para ser analizado mediante datación por radiocarbono. En su lugar, investigadores de la Universidad de Liverpool y la Universidad de Aberystwyth recurrieron a la datación por luminiscencia, una técnica que calcula cuánto tiempo ha pasado desde que los minerales presentes en la arena fueron expuestos por última vez a la luz solar.

Es raro encontrar madera en yacimientos arqueológicos, ya que suele pudrirse y desaparecer. Foto: Universidad de Liverpool

Gracias a este método establecieron que la estructura fue construida hace unos 476.000 años. Además, dataron cuatro herramientas de madera halladas en la misma zona, entre ellas una cuña, con una antigüedad aproximada de 324.000 años.

"Este método nos permite retroceder mucho más en el tiempo y ofrece una visión de la evolución humana", explicó Geoff Duller, otro de los autores del estudio.

Los científicos consideran muy improbable que los constructores fueran Homo sapiens. Los restos más antiguos ampliamente aceptados de nuestra especie proceden de Jebel Irhoud, en Marruecos, y tienen unos 315.000 años de antigüedad, es decir, más de 150.000 años después de que se levantara la estructura de Kalambo.

Aunque no se encontraron fósiles humanos junto a los troncos que permitan identificar a sus autores, Duller señaló a CNN que quienes realizaron la construcción debieron poseer capacidades cognitivas avanzadas para seleccionar los materiales, tallarlos y ensamblarlos con precisión.

El hallazgo cambia la visión sobre la tecnología de los primeros humanos

Las excepcionales condiciones de conservación de Kalambo Falls hicieron posible este descubrimiento. Normalmente la madera se descompone con rapidez y desaparece del registro arqueológico, pero el elevado nivel de agua del lugar protegió los troncos durante cientos de miles de años.

El estudio también encaja con otros hallazgos recientes que muestran que el trabajo de la madera fue más importante de lo que se pensaba. En 2025 se describieron 35 objetos de madera trabajada en Gantangqing, en el suroeste de China, con una antigüedad de entre 361.000 y 250.000 años. Un año después, arqueólogos anunciaron dos herramientas de madera de unos 430.000 años halladas en el yacimiento griego de Marathousa 1, consideradas las más antiguas herramientas manuales de madera conocidas.

Aun así, ninguno de estos descubrimientos supera el registrado en Zambia. Mientras que los objetos de Grecia y China corresponden a herramientas, la estructura de Kalambo sigue siendo la evidencia más antigua conocida de seres humanos utilizando madera como elemento de construcción.

Los investigadores sostienen que estos hallazgos revelan una parte de la tecnología prehistórica que permaneció oculta durante miles de años debido a la desaparición natural de la madera. El estudio, publicado en la revista 'Nature', refuerza la idea de que los primeros humanos desarrollaron habilidades técnicas mucho más complejas de lo que se creía hasta ahora.