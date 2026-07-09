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Cuatro extranjeros detenidos en operativo contra minería ilegal en Amazonas: incautan bienes de S/ 10,3 millones

Durante el operativo, un grupo de personas intentó dificultar las acciones policiales. La intervención en el distrito de El Cenepa involucró a agentes de Medio Ambiente y fiscales especializados, quienes hallaron maquinaria y equipos.

Un operativo contra la minería ilegal en Amazonas resultó en la detención de cuatro ciudadanos ecuatorianos y la incautación de bienes valorados en más de S/ 10,3 millones.
Un operativo contra la minería ilegal en Amazonas resultó en la detención de cuatro ciudadanos ecuatorianos y la incautación de bienes valorados en más de S/ 10,3 millones. | Difusión
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Un operativo contra la minería ilegal en la región de Amazonas culminó con la detención de cuatro ciudadanos ecuatorianos y la incautación de maquinaria, equipos e insumos valorizados en más de S/10,3 millones, informó la Policía Nacional.

La intervención se realizó en la quebrada y el río Sanwintza, en el distrito de El Cenepa, provincia de Condorcanqui, con participación de agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, personal de operaciones especiales y fiscales especializados en materia ambiental.

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Los primeros detenidos fueron identificados como Ángel Iván García Rivera (36) y José Miguel Aguilar Villalta (30), ambos de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con fuentes policiales, durante el operativo se les encontró un rollo de mecha de seguridad de 500 metros, una caja con 100 detonadores y un teléfono celular.

Horas más tarde, en la Base Policial Militar El Tambo, fueron intervenidos César David Marín Cabrera (31) y Ángel Jefferson Bermeo Pineda (23), también ecuatorianos. Según la Policía, ambos habrían ofrecido US$265 a un oficial para evitar que los dos primeros detenidos fueran puestos a disposición de las autoridades.

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Incautan maquinaria e insumos por más de S/ 10 millones

Durante el despliegue, los agentes detectaron áreas deforestadas y hallaron maquinaria, equipos e insumos presuntamente destinados a actividades de minería ilegal. La Policía estimó que el valor de estos bienes asciende a S/10.376.000.

Asimismo, los objetos incautados durante las detenciones fueron valorizados en S/51.010, monto al que se suman los US$265 que, según la investigación, iban a ser utilizados para intentar sobornar a los efectivos.

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Grupo intentó impedir el operativo

De acuerdo con fuentes policiales, un grupo de personas encabezado por Saúl Yampis Kantua obstaculizó el avance de los agentes e intentó retenerlos durante la intervención.

Ante esta situación, los efectivos realizaron disparos disuasivos al aire para continuar con el patrullaje. La Policía precisó que el incidente no dejó heridos y permitió culminar el operativo.

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