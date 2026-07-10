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Política

Amazonas: Comuneros de El Cenepa rechazan violenta incursión policial

Denuncian que efectivos descendieron de un helicóptero, dispararon sus armas de fuego y los acusaron de integrar las bandas criminales ecuatorianas de Los Lobos y Los Choneros. Dirigentes de la Aidesep aseguran que hubo un uso desproporcionado de la fuerza y denunciarán la intervención de la PNP ante el Ministerio Público.

Comuneros de El Cenepa denunciaron presuntos abusos policiales.
Comuneros de El Cenepa denunciaron presuntos abusos policiales.
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“Los policías llegaron en helicóptero y nos acusaron a los pobladores de mantener vínculos con las organizaciones criminales Los Lobos y Los Choneros (Ecuador), obligándonos incluso a arrodillarnos pese a rechazar dichas imputaciones”.

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Comuneros del distrito de El Cenepa, Amazonas, denunciaron así una violenta intervención policial que dejó un herido. Aseguran que los agentes descendieron de la aeronave disparando al cuerpo y bajo amenazas de muerte.

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Según refieren los testigos, los efectivos policiales abrieron fuego desde su llegada y los acusaron de estar ligados a dichas bandas criminales. Los pobladores, pertenecientes al pueblo Awajún, rechazaron cualquier nexo delictivo.

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Aseguran que denunciarán el hecho ante el Ministerio Público para que las autoridades nacionales investiguen el caso y resguarden sus vidas.

Según el apu Saúl Yampis Kantua, los comuneros fueron humillados y obligados a arrodillarse pese a negar dichas acusaciones.

Frente a estos hechos, la dirigencia indígena anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía para que se investigue el accionar de los efectivos policiales y se determinen las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, solicitaron que las autoridades esclarezcan lo ocurrido y garanticen el respeto a los derechos de las comunidades indígenas.

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Fuentes policiales admitieron que realizaron dicho operativo en contra de la minería ilegal. Los pobladores, sin embargo, afirman tener todos los permisos del Estado al día y criticaron la manera como llegaron a amedrentarlos y a amenazarlos como si fueran delincuentes.

Al respecto, se pronunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía que trabaja por la defensa y el respeto de sus derechos colectivos.

“Expresamos nuestra preocupación por los hechos ocurridos durante la intervención policial en la comunidad Kumpanam, en el distrito de El Cenepa (Amazonas)”, indicaron en un pronunciamiento.

Refieren que, “según información preliminar y registros audiovisuales difundidos públicamente, se habría producido un uso desproporcionado de la fuerza, dejando a un comunero herido”.

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Asimismo, manifestaron que, si bien el operativo habría estado dirigido contra presuntos integrantes de grupos vinculados a actividades ilegales, corresponde a las autoridades esclarecer las circunstancias de la intervención y el presunto uso de armas de fuego.

“Por tanto, exigimos al Ministerio Público que realice una investigación objetiva que determine las responsabilidades y garantice justicia para las personas afectadas”, señalaron.

Y agregaron: “Desde Aidesep, reafirmamos que la lucha contra el crimen organizado y las economías ilegales debe realizarse con respeto a los derechos humanos y los principios de necesidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”.

“Instamos a la Policía Nacional del Perú a que toda intervención en comunidades se realice de manera coordinada, respetuosa y conforme al marco de protección de los pueblos indígenas, absteniéndose de ingresar de forma violenta o arbitraria a sus territorios y privilegiando la coordinación con las autoridades comunales”, subrayaron finalmente.

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