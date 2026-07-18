HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Congreso: senadores y diputados juramentarán al cargo este 24 de julio

Los partidos políticos deben presentar los reglamentos internos de sus grupos parlamentarios antes del 22 de julio, requisito esencial para la elección de la Mesa Directiva.

Congresistas tomarán juramento poco antes del 28 de julio | Foto: difusión.
Congresistas tomarán juramento poco antes del 28 de julio | Foto: difusión.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Junta Preparatoria del Congreso de la República, presidida por el senador electo Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular), acordó que la juramentación de los senadores y diputados electos se realice este 24 de julio. La ceremonia tendrá lugar en el Palacio Legislativo.

Únete a nuestro canal de política y economía

Los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2031 deberán presentar los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios, teniendo como plazo el 22 de julio. Según el artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito esencial para participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI CAVIAR Y LAS ÚLTIMAS DEL CONGRESO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Susel Paredes y su "felicitación" a Keiko Fujimori: "Como es su primer trabajo, estoy segura que le pondrá mucho empeño"

lr.pe

Asimismo, los diputados y senadores podrán contar con un máximo de cuatro invitados cada uno para que estén presentes durante la juramentación.

Se espera que las juramentaciones inicien a las 11.00 a. m., con el Senado como primero en tomar juramento. Luego, los diputados harán lo propio a partir de las 4.00 p. m.

PUEDES VER: Fiscal imputa a Gustavo Gorriti por cohecho tras haber archivado el caso

lr.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Nueva Carretera Central se quedó sin recursos del crédito suplementario: MTC buscará reasignar presupuesto hacia finales de 2026

Nueva Carretera Central se quedó sin recursos del crédito suplementario: MTC buscará reasignar presupuesto hacia finales de 2026

LEER MÁS
Congreso bicameral elegirá a sus Mesas Directivas este 26 de julio

Congreso bicameral elegirá a sus Mesas Directivas este 26 de julio

LEER MÁS
Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

Trabajadores CAS tendrán gratificación de al menos S/300: MEF deberá establecer las condiciones de pago

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mindef se pronuncia tras decisión de Bomberos de no participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

Mindef se pronuncia tras decisión de Bomberos de no participar en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar

LEER MÁS
Fiscal imputa a Gustavo Gorriti por cohecho tras haber archivado el caso

Fiscal imputa a Gustavo Gorriti por cohecho tras haber archivado el caso

LEER MÁS
Empresaria fujimorista presa por exportación ilegal de especies

Empresaria fujimorista presa por exportación ilegal de especies

LEER MÁS
Tribunal Constitucional resuelve hábeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón

Tribunal Constitucional resuelve hábeas corpus sobre prisión preventiva de Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Susel Paredes y su "felicitación" a Keiko Fujimori: "Como es su primer trabajo, estoy segura que le pondrá mucho empeño"

Susel Paredes y su "felicitación" a Keiko Fujimori: "Como es su primer trabajo, estoy segura que le pondrá mucho empeño"

LEER MÁS
Foro público: la comunidad artística y la oposición se reúnen para derogatoria del Colegio de Artistas

Foro público: la comunidad artística y la oposición se reúnen para derogatoria del Colegio de Artistas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025