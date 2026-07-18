Congreso: senadores y diputados juramentarán al cargo este 24 de julio

Congresistas tomarán juramento poco antes del 28 de julio | Foto: difusión.

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La Junta Preparatoria del Congreso de la República, presidida por el senador electo Miguel Ángel Torres (Fuerza Popular), acordó que la juramentación de los senadores y diputados electos se realice este 24 de julio. La ceremonia tendrá lugar en el Palacio Legislativo.

Los partidos políticos que obtuvieron representación en el Senado y en la Cámara de Diputados para el periodo parlamentario 2026-2031 deberán presentar los reglamentos internos de sus respectivos grupos parlamentarios, teniendo como plazo el 22 de julio. Según el artículo 40 del Reglamento del Congreso, la publicación de dichos reglamentos constituye un requisito esencial para participar en la elección de los integrantes de la Mesa Directiva.

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Asimismo, los diputados y senadores podrán contar con un máximo de cuatro invitados cada uno para que estén presentes durante la juramentación.

Se espera que las juramentaciones inicien a las 11.00 a. m., con el Senado como primero en tomar juramento. Luego, los diputados harán lo propio a partir de las 4.00 p. m.