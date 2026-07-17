Suboficial de la PNP atropelló y mató a adulto mayor en la vía exclusiva del Metropolitano en Comas

Policía fue el motociclista que atropelló mortalmente a adulto mayor en Comas | Composición LR / América Noticias

Policía fue el motociclista que atropelló mortalmente a adulto mayor en Comas | Composición LR / América Noticias

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El motociclista que embistió y provocó la muerte de un adulto mayor mientras circulaba de manera ilegal por un carril exclusivo del Metropolitano fue identificado como el suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú (PNP), Ángel Joel Torres Calderón. El accidente se registró a la altura del boulevard de Retablo, en la cuadra 14 de la avenida Universitaria, en el distrito de Comas.

El agente, quien pertenece a la comisaría El Progreso, escapó sin auxiliar a la víctima, Amadeo Linares Chávez (88). Sin embargo, ahora permanece bajo custodia de sus colegas en un hospital del sector. El uniformado se encontraba de servicio al momento de la colisión, según informó personal de la comisaría Universitaria a América Noticias. No obstante, la institución no precisó si se dirigía a una emergencia.

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Adulto mayor se dirigía a una cita médica cuando fue atropellado por policía en Comas

De acuerdo con familiares de Amadeo Linares, el hombre se dirigía a una cita en el seguro cuando fue embestido por el suboficial de la PNP. En imágenes que captaron el siniestro, se observa que el agente circulaba a excesiva velocidad por la vía del Metropolitano. En ese momento, la víctima también cruzaba por el lugar y se produjo la colisión.

Algunos vecinos aseguraron que no es la primera vez que ocurre este tipo de incidencias en la zona. “Acá ha habido varios accidentes con motos lineales. Invaden la vía del Metropolitano, pasan a toda velocidad”, aseguró un morador a América Noticias. El medio también identificó que unidades de la PNP transitan por el carril del Metropolitano, pese a que esa vía es exclusiva para los buses de ese servicio.

ATU condenó invasión del carril exclusivo y recordó que es una infracción grave

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) emitió un pronunciamiento en el que rechazó enérgicamente la conducta del motociclista y calificó el hecho como una acción irresponsable e ilegal que puso en riesgo la seguridad vial. Según la entidad, el accidente ocurrió a la altura de la estación Los Ángeles, cuando el motociclista ingresó de manera indebida a la vía exclusiva destinada únicamente a los buses del Metropolitano y atropelló al hombre mayor, quien falleció a consecuencia del impacto.

Tras el accidente, la ATU reiteró que el carril exclusivo del Metropolitano está diseñado únicamente para el tránsito de los buses del sistema de transporte y recordó que invadir esta vía constituye una infracción grave.

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