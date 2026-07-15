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Esposos son asesinados dentro de su auto: policía investiga presunta extorsión a transportistas en Chincha

Las víctimas, Walter Aburto Anicama y su esposa Danitza Ramos Acuña, fueron halladas por la Policía tras una ráfaga de disparos en el asentamiento humano Señor de los Milagros.

Efectivos policiales investigan si el móvil del crimen estaría ligado al cobro de cupos.
Efectivos policiales investigan si el móvil del crimen estaría ligado al cobro de cupos. | Composición LR
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Una pareja de esposos fue asesinada a balazos dentro de su automóvil en un descampado del distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha (Ica). La Policía Nacional del Perú investiga el doble crimen y no descarta que esté relacionado con una red de extorsión que opera contra transportistas de la zona.

El ataque ocurrió en el asentamiento humano Señor de los Milagros, donde vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar una ráfaga de disparos. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el vehículo con los cuerpos de las dos víctimas en su interior.

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¿Quiénes eran las víctimas?

La Policía identificó a los fallecidos como Walter Aburto Anicama y su esposa, Danitza Ramos Acuña.

Según las primeras diligencias, Aburto Anicama, quien conducía el vehículo, recibió un disparo mortal en el pecho. En tanto, el cuerpo de Ramos Acuña fue encontrado en el asiento posterior con una herida de bala en el cuello.

Peritos de Criminalística realizaron la inspección de la escena y hallaron siete casquillos de bala, los cuales fueron incautados para los análisis balísticos que permitan identificar el arma utilizada y dar con los responsables.

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Policía investiga si crimen está vinculado a extorsionadores

Las primeras hipótesis de la Policía apuntan a que el doble homicidio habría sido cometido por una organización criminal dedicada al cobro de cupos a colectiveros y transportistas de Pueblo Nuevo.

Los investigadores buscan determinar si la pareja había recibido amenazas previas o mensajes extorsivos. Para ello, se revisarán los teléfonos celulares de ambas víctimas y se solicitarán las imágenes de las cámaras de seguridad instaladas en las vías de acceso al asentamiento humano Señor de los Milagros.

Las autoridades señalaron que las características del ataque son compatibles con un presunto hecho de sicariato, modalidad utilizada por bandas criminales para intimidar a trabajadores del sector transporte.

Ministerio Público y Divincri continúan con las investigaciones

Por disposición del Ministerio Público, los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Chincha para la necropsia de ley.

En paralelo, agentes de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Chincha realizan diligencias para identificar a los autores del doble asesinato y reconstruir su ruta de escape. Asimismo, se han intensificado los patrullajes y operativos en las zonas con mayor incidencia delictiva del distrito de Pueblo Nuevo.

Chincha suma 20 homicidios en lo que va del 2026

Con este nuevo caso, la provincia de Chincha registra 20 muertes violentas en lo que va del 2026, según información de la Policía Nacional.

Ante el incremento de la criminalidad, las autoridades anunciaron el refuerzo de los operativos de control de identidad en rutas de transporte informal e hicieron un llamado a transportistas y ciudadanos para denunciar, de manera confidencial, cualquier intento de extorsión o cobro de cupos por parte de organizaciones criminales.

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