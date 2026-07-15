El hombre quedó bajo custodia policial tras el incidente | Composición LR | Sergio Verde

El hombre quedó bajo custodia policial tras el incidente | Composición LR | Sergio Verde

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Una mujer embarazada falleció tras la explosión de un artefacto explosivo en el distrito de Sayapullo, provincia de Gran Chimú, en la región La Libertad. Su pareja, un hombre de 36 años, resultó gravemente herido y sufrió la amputación de ambos brazos, por lo que permanece hospitalizado en el Hospital Regional de Trujillo bajo custodia policial.

El hecho ocurrió durante la madrugada del último martes y es investigado por la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para determinar las circunstancias en las que se produjo la detonación.

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Gestante murió tras la explosión

De acuerdo con la información preliminar, el sujeto habría colocado un artefacto explosivo en la gestante, lo que desencadenó una detonación que acabó con la vida de la víctima en el lugar.

Durante el incidente, también quedó gravemente herido por una presunta mala manipulación del explosivo y sufrió lesiones severas en ambas extremidades superiores.

Hombre fue trasladado al Hospital Regional de Trujillo

Tras la emergencia, el herido fue evacuado al Hospital Regional de Trujillo, donde el personal médico determinó la amputación de ambos brazos debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la explosión.

Hasta el establecimiento de salud llegaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y recoger las primeras declaraciones como parte de la investigación.

Policía y Fiscalía investigan el caso

Las autoridades han iniciado las investigaciones para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

Mientras continúan las diligencias, el sujeto permanece hospitalizado bajo custodia policial. La Fiscalía evaluará los elementos recopilados por los peritos y las declaraciones de los involucrados para determinar las acciones legales que correspondan.

El caso ha generado conmoción entre los residentes del distrito de Sayapullo, en la provincia de Gran Chimú, debido a la violencia del hecho y la muerte de la mujer embarazada.

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