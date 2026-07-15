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Mujer denuncia estafa tras pagar más de S/50.000 por boletos de avión a Japón "Los pasajes no existían"

Otras nueve personas también habrían denunciado a la misma agente por estafa. La mujer asegura que, a pesar de compromisos de reembolso, continúa sin recuperar el monto abonado.

La víctima asegura que los pasajes no existían, al verificar la reserva con la aerolínea después de realizar la compra en el centro comercial del antiguo aeropuerto.
La víctima asegura que los pasajes no existían, al verificar la reserva con la aerolínea después de realizar la compra en el centro comercial del antiguo aeropuerto. | Foto: Latina/Composición LR
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Una mujer denunció haber sido víctima de una presunta estafa luego de pagar US$5.600, equivalente a más de S/50.000, por la compra de boletos de avión con destino a Japón. Según su testimonio, entregó el dinero en efectivo a una agente de viajes identificada como Dayana Michel Córdova Cáceres, a quien conocía desde hace varios años por recomendación de un amigo y con quien, asegura, nunca había tenido inconvenientes en compras anteriores.

De acuerdo con la denunciante, la transacción se realizó tras su regreso del extranjero, cuando acudió a una oficina ubicada en el centro aéreo comercial del antiguo aeropuerto para adquirir los pasajes con fecha de salida prevista para el 28 de abril. Sin embargo, al verificar la información de la reserva en la página web de la aerolínea, descubrió que los boletos no figuraban en el sistema.

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Víctima asegura que entregó US$5.600 en efectivo y descubrió que los boletos eran falsos

La denunciante relató que efectuó el pago en efectivo junto con su esposo y recibió los supuestos pasajes para el viaje. Posteriormente, intentó comprobar la reserva ingresando el código y los datos de los pasajeros en el portal de la aerolínea, pero no obtuvo resultados. Ante esa situación, pidió apoyo a un familiar residente en Estados Unidos, quien también verificó la información con un asesor de la compañía aérea.

Según su versión, esa consulta confirmó que los boletos no existían. Tras conocer esa situación, decidió cancelar el viaje el 6 de abril y solicitó la devolución del dinero. La mujer indicó que la agente de viajes le informó que el reembolso demoraría 30 días hábiles, plazo que, afirma, venció sin que recibiera respuesta ni el monto entregado.

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Denunciante afirma que otras nueve personas también acusan a la misma mujer por presunta estafa

Como parte de su denuncia, la afectada señaló que la investigada firmó un documento comprometiéndose a devolver el dinero el 20 de junio. No obstante, aseguró que dicho compromiso tampoco fue cumplido y que, hasta la fecha, continúa sin recuperar los US$5.600 entregados por la compra de los pasajes.

Asimismo, sostuvo que no sería la única persona afectada, ya que otras nueve personas también habrían presentado denuncias por presuntas estafas contra la misma mujer, entre ellas algunos de sus familiares. La denunciante agregó que acudió a las citaciones correspondientes dentro del proceso, pero manifestó que el caso continúa en trámite y que aún no obtiene una respuesta sobre la devolución del dinero que reclama.

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