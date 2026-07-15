Obra de agua potable de S/33,8 millones en Cajamarca presenta deficiencias por trabajos no ejecutados

La Contraloría General de la República identificó deficiencias en la obra de agua potable y saneamiento rural en 13 localidades de San Bernardino, Cajamarca, valorizada en S/33,8 millones. | Contraloría

La Contraloría General de la República identificó deficiencias en la obra de agua potable y saneamiento rural en 13 localidades de San Bernardino, Cajamarca, valorizada en S/33,8 millones. | Contraloría

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La Contraloría General de la República detectó diversas deficiencias en la obra de ampliación y mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento rural en 13 localidades del distrito de San Bernardino, provincia de San Pablo (Cajamarca). El proyecto, valorizado en S/33,8 millones, presenta irregularidades que podrían afectar a más de 2.000 habitantes.

Según el Informe de Hito de Control N.° 007-2026, el órgano de control advirtió la aprobación de valorizaciones por trabajos que no fueron ejecutados en su totalidad, lo que podría derivar en pagos indebidos y comprometer la calidad de la infraestructura.

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Expediente técnico incumplido

Entre las observaciones figura que el material utilizado en el filtro de grava del sistema de tratamiento de agua de la localidad de El Salvador no cumple con las especificaciones del expediente técnico. Además, el biodigestor y parte de las tuberías permanecen expuestos a la intemperie, situación que podría reducir la vida útil de la obra.

La Contraloría también identificó que el cerco perimétrico fue construido sobre un terreno inestable, la tapa de la caseta de la válvula de control no cierra correctamente, los cables de soporte de una tubería aérea están sujetos con alambres y varios tramos de la línea de conducción de agua permanecen expuestos.

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Valorizaciones en millonaria obra

Asimismo, el informe señala que varias partidas fueron valorizadas al 100%, pese a no haberse ejecutado completamente. Entre ellas se encuentran la instalación del sistema de cloración, la ejecución de juntas asfálticas en veredas, la demolición de estructuras existentes y la aplicación de pintura esmalte exterior.

Otra observación corresponde a la ausencia de señalización de seguridad en la obra, lo que incrementa el riesgo de accidentes para trabajadores y terceros, además de impedir la aplicación de eventuales penalidades.

La Contraloría informó que los resultados fueron comunicados a la Municipalidad Distrital de San Bernardino para que adopte las acciones preventivas y correctivas necesarias a fin de garantizar la adecuada ejecución del proyecto.