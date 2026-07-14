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Prensa británica y su dura crítica tras designación de árbitro para el Argentina - Inglaterra: "El favorito de Messi"

La FIFA reveló quiénes serán los árbitros de la segunda semifinal del Mundial 2026. Desde la prensa británica remarcaron sus antecedentes dirigiendo al capitán de la selección argentina.

Lionel Messi jugará por primera vez un partido oficial ante Inglaterra. Foto: AFP
Lionel Messi jugará por primera vez un partido oficial ante Inglaterra. Foto: AFP
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La FIFA designó al estadounidense Ismail Elfath como árbitro principal de la semifinal entre Argentina e Inglaterra y generó una serie de reacciones. La prensa británica sorprendió con su crítica e hizo referencia a un supuesto favoritismo hacia la vigente campeona del Mundial 2026.

Desde ambos países alimentan la polémica en la previa del histórico partido. En ese sentido, Daily Mail calificó al juez elegido como el 'favorito de Lionel Messi'.

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Prensa británica y su dura crítica tras designación de Ismail Elfath

“Los temores al favoritismo de la Copa del Mundo hacia Argentina se han intensificado después de que la FIFA confirmara que el 'árbitro favorito' de Lionel Messi oficiará la muy esperada semifinal de Inglaterra”, mencionaron al inicio de su publicación en redes sociales.

El citado medio remarcó que Lionel Messi nunca perdió cuando fue dirigido por el árbitro estadounidense. Incluso, destacaron lo acontecido en la final del Mundial Qatar 2022.

“Se confirmó que Ismail Elfath arbitrará el partido, en lo que será la ocasión más destacada de su carrera. Elfath fue el cuarto oficial en Qatar cuando Argentina venció a Francia para ganar la Copa del Mundo de 2022. Desde que llegó a América, Messi ha sido oficiado cuatro veces por Elfath - ganando en todas esas ocasiones”, agregaron.

Árbitro del Argentina vs Inglaterra

A través de sus redes sociales, FIFA confirmó que la segunda semifinal del Mundial 2026 contará con una terna estadounidense.

  • Árbitro principal: Ismail Elfath (Estados Unidos)
  • Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)
  • Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)
  • Cuarto árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
  • Árbitro suplente: Daniele Bindoni (Italia)
Árbitros del Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Foto: FIFA

Árbitros del Argentina vs Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026. Foto: FIFA

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¿Cuándo juegan Argentina vs Inglaterra?

La semifinal Argentina vs Inglaterra se jugará este miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos). El histórico partido empezará a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana) y 4.00 p. m. (hora argentina).

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