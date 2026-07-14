El investigado había sido detenido al menos en otras dos ocasiones, pero obtuvo su libertad en circunstancias aún no esclarecidas | Composición LR

El investigado había sido detenido al menos en otras dos ocasiones, pero obtuvo su libertad en circunstancias aún no esclarecidas | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Jorge Aldair Quiñónez Velásquez, conocido con el alias de 'Chucho' y señalado por la Policía Nacional como presunto brazo armado de la organización criminal Los Injertos del Norte, fue capturado la tarde de este lunes en el distrito de Comas. El investigado habría mantenido presuntos vínculos con Erick Moreno Hernández, alias 'El Monstruo'.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la División de Investigación de Extorsiones, quienes lo detuvieron en un inmueble donde, además, encontraron evidencias que habrían sido utilizadas en las actividades ilícitas que se le atribuyen. Según las investigaciones, alias 'Chucho' estaría involucrado en el cobro de cupos a comerciantes y transportistas en el norte de Lima.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Al momento de su captura, Quiñónez Velásquez registraba tres requisitorias vigentes por el delito de microcomercialización de drogas, situación que agravó su condición legal durante el operativo policial.

No era la primera vez que lo detenían

En octubre del 2024, el investigado fue intervenido en otro inmueble de Comas, donde la Policía encontró una importante cantidad de municiones y una cacerina. En aquella oportunidad, los agentes también lo vincularon con alias 'Yojairo', investigado por el presunto delito de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego.

Sin embargo, pese a las evidencias halladas, recuperó su libertad en circunstancias que hasta el momento no han sido esclarecidas. Cuatro meses después de esa intervención, efectivos de la División de Investigación de Crimen Organizado (Dirincri) volvieron a capturarlo. Durante ese operativo, los policías encontraron varios cartuchos de dinamita en el inmueble donde estaba. A pesar de ello, nuevamente quedó en libertad.

Policía investiga a otros dos intervenidos

En esta nueva operación policial, también detuvieron a Maryory Nicole Cabezas Teodoro y a otro presunto implicado, quienes permanecen bajo investigación por su posible participación en las actividades de la organización criminal.

Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de los intervenidos y establecer si alias 'Chucho' seguía operando para la red criminal vinculada a alias 'El Monstruo', dedicada presuntamente a extorsionar a comerciantes, empresarios y empresas de transporte en Lima Norte.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.