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¿Regresa a los escenarios? Agua Marina emociona a sus fans con importante anuncio en redes sociales: “La espera desespera”

Con 50 años de trayectoria, Agua Marina es una de las orquestas más queridas del Perú, y su música continúa resonando entre distintas generaciones en todo el país.


Agua Marina sorprende a sus seguidores en Facebook con un anuncio importante programado para el lunes 13 de julio, tras un periodo alejado de los escenarios.
Agua Marina sorprende a sus seguidores en Facebook con un anuncio importante programado para el lunes 13 de julio, tras un periodo alejado de los escenarios. | Foto: Facebook
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¡Aumentan las expectativas! El lunes 6 de julio, Agua Marina reapareció en las redes sociales para contar que este lunes 13 de julio realizará un anuncio importante para sus miles de seguidores, quienes esperan con muchas ansias su retorno a los escenarios, luego de haber sido víctima de la inseguridad ciudadana en Chorrillos, el pasado 8 de octubre.

“07 días. Gracias por todo”, fue el mensaje que compartió Agua Marina en su cuenta de Facebook. Tras la publicación, sus seguidores aseguraron que esperarán con muchas ansias el comunicado. No todo quedó allí. Este viernes 10 de julio, la agrupación de Sechura recordó que faltan tres días para revelar el anuncio.

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¿Agua Marina vuelve a los escenarios?

Después de haber estado alejado de los escenarios, el grupo liderado por José Quiroga tiene emocionado a su público, que sigue de cerca su música, porque a través de sus redes anunció que solo faltan tres días para comunicar algo importante. El anuncio será difundido este lunes 13 de julio en las redes de la reconocida orquesta.

La notable agrupación peruana ha creado gran expectativa entre sus fanáticos al recordar que solo restan tres días para su revelación.

La notable agrupación peruana ha creado gran expectativa entre sus fanáticos al recordar que solo restan tres días para su revelación.

Hace una semana y media, aproximadamente, la banda sechurana, conformada por los hermanos Quiroga, también desconcertó a sus miles de fanáticos por una publicación que hizo en sus redes sociales. En la imagen se pudo leer: “Pronto. Gracias por todo”, después de meses de haberse retirado de la música debido a que sus integrantes fueron víctimas de la inseguridad que atraviesa el país y cuatro de ellos terminaron heridos.

“Grande Agua Marina, que sea en el Estadio Nacional su regreso”, “Excelentes por siempre, el agua más rica del Perú y el mundo”, “La espera desespera. Empiecen por Sechura”, “Todos los norteños de corazón y fanáticos de Agua Marina iremos hacer parte de esta historia musical. Que quede grabado para contar a las futuras generaciones que hubo un grupo que eran del norte del Perú que hizo música de la buena música, elegante. Los Beatles del norte” y “Llenar el Estadio Nacional para el poder musical del Perú”; fueron algunos de los comentarios que le dejaron en Facebook.

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Trayectoria e historia de Agua Marina

Agua Marina es una de las orquestas de cumbia más afamadas del Perú. Con 50 años de trayectoria, las canciones de la agrupación peruana son escuchadas por millones de personas: adultos, jóvenes y niños de todo el país. 'Pasitos para bailar', 'Paloma ajena' y 'Como haré para olvidarte' son solo algunos de los temas más pedidos del grupo, cuya historia comenzó con los hermanos José y Manuel Quiroga Querevalú en Piura.

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