Oficina Defensorial de Piura supervisa obras en Pachitea y dispone acciones inmediatas ante riesgo para la salud de escolares y vecinos
La Oficina Defensorial de Piura supervisa las obras en Pachitea, donde se encontraron montículos de arena y residuos sólidos cerca de una escuela infantil.
La Oficina Defensorial de Piura viene realizando una supervisión en las obras que se ejecutan en el sector Pachitea, en el distrito de Piura, donde se advirtió la presencia de montículos de arena y acumulación de residuos sólidos en las inmediaciones de una institución educativa de nivel inicial.
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Esta situación podría generar afectaciones a la salud de los niños y niñas que asisten al plantel, así como de los vecinos del sector, debido a la exposición al polvo y a la inadecuada disposición de los residuos.
Para mitigar riesgos, se notificó a la Municipalidad Provincial de Piura. Fuente: difusión.
Frente a ello, la Oficina Defensorial de Piura ha dispuesto la notificación inmediata a la Municipalidad Provincial de Piura, a fin de que adopte las acciones correspondientes para el retiro del material acumulado y de los residuos sólidos, garantizando condiciones adecuadas de salubridad y previniendo posibles riesgos para la población.
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La Defensoría del Pueblo continuará supervisando el cumplimiento de las medidas que correspondan, en resguardo de los derechos fundamentales de la ciudadanía, especialmente de las niñas y los niños.
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