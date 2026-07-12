Diego Forlán será el nuevo entrenador de la selección de Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa

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La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) confirmó este domingo a Diego Forlán como nuevo entrenador de la selección de Uruguay. La noticia fue anunciada por el presidente del ente uruguayo, Ignacio Alonso. Tengamos en cuenta que la llegada de ‘Cachavacha’ se concreta luego de la salida de Marcelo Bielsa tras la temprana eliminación de la Celeste en el Mundial 2026.

El exfutbolista asumirá el cargo de manera interina y estará al frente del seleccionado al menos hasta marzo del 2027, período en el que también dirigirá a la sub-20 con el objetivo de clasificar a la próxima Copa del Mundo de la categoría.

Diego Forlán será el nuevo entrenador de la selección de Uruguay

El exdelantero de 47 años inicia el mayor desafío de su corta carrera como entrenador. Las únicas experiencias que tuvo como técnico fueron con Peñarol y Atenas, ambos en el fútbol uruguayo. Por ello, su designación representa una apuesta de la AUF.

Como futbolista, Diego Forlán dejó una huella imborrable con la camiseta celeste. En la selección, disputó 112 partidos, marcó 36 goles, ganó la Copa América 2011 y fue elegido Balón de Oro del Mundial de Sudáfrica 2010, con lo que se convirtió en uno de los mayores referentes en la historia del fútbol uruguayo.

¿Cómo quedó la selección de Uruguay en el Mundial 2026?

El conjunto charrúa integró el Grupo H del Mundial 2026 junto con España, Cabo Verde y Arabia Saudita. A pesar de ser uno de los favoritos para pasar a la siguiente ronda, quedó en el tercer lugar con apenas 2 puntos y no pudo acceder a la siguiente etapa del certamen. Por lo tanto, quedó eliminado en la primera fase.