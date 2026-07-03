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Ucayali: trasladan más de 10 toneladas de alimentos para escolares y población vulnerable

 

Ante la crisis humanitaria y de conectividad, aeronaves del Ejército y de la Fuerza Aérea transportaron asistencia hasta Purús. Los alimentos pudieron llegar a tiempo para asegurar la atención de los estudiantes beneficiarios.

Ayuda humanitaria llegó a Purús, en la región Ucayali.
Ayuda humanitaria llegó a Purús, en la región Ucayali.
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Purús, una provincia aislada enclavada en el departamento de Ucayali, Perú, cuya capital es Puerto Esperanza, enfrenta severas crisis humanitarias y de conectividad, lo que ha generado protestas sociales debido al desabastecimiento crónico de bienes y servicios básicos. Este miércoles, los pobladores agradecieron a las Fuerzas Armadas por el envío de dos aviones que facilitarán los puentes aéreos para el traslado de alimentos.

Personal de la Aviación del Ejército transportó nueve toneladas de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) hasta Purús para garantizar la continuidad del servicio alimentario que reciben cientos de escolares en una de las zonas más aisladas del país.

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La operación se realizó en coordinación entre el sector Defensa y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), mediante una aeronave de ala fija que cubrió la ruta Pucallpa-Purús.

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El traslado permitió abastecer oportunamente los almacenes del programa, pese a las dificultades de acceso terrestre que caracterizan a esta provincia amazónica. Gracias a las capacidades operacionales de la Aviación del Ejército, los alimentos pudieron llegar a tiempo para asegurar la atención de los estudiantes beneficiarios.

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De la misma forma, desde una aeronave Spartan C-24J, la Fuerza Aérea del Perú realizó la primera entrega aérea de ayuda humanitaria en Purús, como parte del programa de apoyo social Alas de Esperanza.

Durante la operación se entregaron 1,5 toneladas de suministros esenciales, mientras seis paracaidistas militares aseguraron la recepción y distribución de la ayuda.

Desde hace dos meses, los dirigentes indígenas vienen alertando de que la paralización de vuelos impide evacuaciones médicas oportunas y agrava el riesgo de desabastecimiento de combustible y energía eléctrica en la provincia. Además, exigen que el Estado priorice la construcción de un nuevo aeródromo que garantice una conexión segura y permanente con el resto del país.

Las organizaciones indígenas de la provincia de Purús llegaron incluso en mayo a Lima para denunciar públicamente la grave crisis humanitaria, sanitaria y de conectividad que enfrenta esta zona fronteriza debido al deterioro del aeródromo de Puerto Esperanza y a la falta de respuesta efectiva por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y Corpac.

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Dirigentes de la Federación de Comunidades Nativas de la Provincia de Purús (FECONAPU), base regional de la Organización Regional Aidesep Ucayali y nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, señalaron que, pese a que el Estado conoce desde hace más de tres años las condiciones críticas del aeródromo, no se han ejecutado acciones concretas para restablecer su operatividad.

Por eso, en lugares donde las carreteras no llegan, el transporte aéreo es una herramienta clave para acercar los servicios del Estado y, como parte de ese compromiso, las aeronaves del Ejército y la Fuerza Aérea pusieron a disposición sus capacidades para llevar ayuda y esperanza a la población que más lo necesita.

Con este tipo de misiones, el sector Defensa pone sus medios aéreos y la capacidad logística de las Fuerzas Armadas al servicio de la población y contribuye a que programas sociales esenciales lleguen a las comunidades más alejadas del país.

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