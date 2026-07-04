Anomalía climática en Lima: la noche más fría del 2026 se registró en pleno verano | Foto: Andina

Anomalía climática en Lima: la noche más fría del 2026 se registró en pleno verano | Foto: Andina

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Aunque julio suele concentrar las temperaturas más bajas del año en Lima, en 2026 ocurrió lo contrario. La noche más fría registrada en la capital y el Callao se produjo el 1 de enero, en pleno verano, una anomalía que el especialista Abraham Levy atribuyó a los efectos de El Niño Costero sobre el clima de la costa peruana.

A través de su cuenta de X, el conocido Hombre del Tiempo advirtió que este comportamiento no solo altera las condiciones meteorológicas, sino que también tiene consecuencias económicas.

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"La noche más fría del 2026 en Lima-Callao ha sido en enero. El impacto económico de El Niño Costero no solo es el de daños a la infraestructura en época de lluvias. Es, y muy costoso, el impacto térmico (por falta del frío estacional) en múltiples sectores de la economía. Nuestro Estado siente el golpe en menor recaudación. Ello, por las ventas que no se pueden realizar y la producción que no se puede obtener".

Impacto económico del El Niño Costero en Perú: consecuencias térmicas y financieras

Registros muestran un invierno más cálido que el verano

Los datos de temperatura mínima en la estación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez respaldan la afirmación del especialista. El 1 de enero la temperatura descendió hasta cerca de 18 °C, mientras que el 12 de febrero alcanzó los 19 °C.

En cambio, durante los primeros días de julio, cuando normalmente se registran las madrugadas más frías del año, las temperaturas mínimas se ubicaron alrededor de los 21 °C, una diferencia que evidencia la ausencia del frío estacional.

Levy también destacó el comportamiento de Piura. A diferencia de Lima, la ciudad norteña alcanzó su temperatura mínima recién a finales de junio, con valores cercanos a los 19 °C, aunque mantuvo madrugadas cálidas durante buena parte del año.

Senamhi prevé temperaturas hasta 5 °C por encima de lo normal

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que el invierno, iniciado oficialmente el 21 de junio, estará marcado por temperaturas superiores a los valores habituales debido a la persistencia de El Niño Costero, cuya alerta se mantiene vigente hasta el verano de 2027.

Según el organismo, gran parte de la costa norte y centro presentará anomalías térmicas de hasta 5 °C sobre lo normal. En Lima Metropolitana, los distritos cercanos al litoral registrarían temperaturas entre 17 °C y 23 °C, mientras que sectores del este, como La Molina, Ate, Santa Anita y San Juan de Lurigancho, oscilarían entre 16 °C y hasta 27 °C.

El Senamhi prevé una mayor frecuencia de brillo solar, principalmente al mediodía y durante las tardes. Sin embargo, persistirán las neblinas y lloviznas nocturnas y matinales, sobre todo en la costa central y sur. Asimismo, advirtió que los índices de radiación ultravioleta continuarán entre niveles moderados y extremadamente altos, con valores máximos de hasta 12 en la costa, por lo que recomendó mantener medidas de protección frente a la exposición solar.