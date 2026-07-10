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INEI revela que el Perú cuenta con más de 13,7 millones de viviendas, según los Censos Nacionales 2025

Los resultados del censo 2025 también muestran cómo viven los hogares peruanos, con datos sobre servicios básicos, acceso a tecnología, uso de combustibles y manejo de residuos.

El acceso a servicios básicos muestra que el 91,4% de los hogares tiene alumbrado eléctrico, y un 67,3% utiliza gas en balón para cocinar.
El acceso a servicios básicos muestra que el 91,4% de los hogares tiene alumbrado eléctrico, y un 67,3% utiliza gas en balón para cocinar. | Foto: Andina/Censos 2025/Composición LR
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El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó los resultados de los Censos Nacionales 2025 y dio a conocer que el Perú registra 13 millones 762 mil 606 viviendas particulares. La información, presentada el 10 de julio de 2026, muestra la situación del parque habitacional del país, así como las principales características relacionadas con ocupación, acceso a servicios básicos, infraestructura y equipamiento de los hogares.

De acuerdo con la entidad, el 76,7% de las viviendas se encontraba ocupada al momento del censo, mientras que el 11,7% permanecía desocupada y el 11,6% era utilizada de manera ocasional. Además, el informe incluye datos sobre el crecimiento de viviendas por departamento, el acceso a tecnologías de la información y comunicación (TIC), el uso de combustibles para cocinar como el gas doméstico y la disposición de residuos sólidos.

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¿Cuántas viviendas hay en el Perú según los Censos Nacionales 2025 del INEI?

Los resultados de los Censos Nacionales 2025 indican que el país cuenta con 13 millones 762 mil 606 viviendas particulares. Según precisó el jefe del INEI, Gaspar Morán Flores, algunas regiones registraron un crecimiento significativo respecto al censo de 2017. Arequipa encabezó el incremento con 61,9%, seguida por Madre de Dios (52,4%), Ica (44,2%), Amazonas (42,4%), Junín (42,1%) y San Martín (41,2%). En Lima Metropolitana, el aumento alcanzó el 26,7%.

Respecto a las condiciones de las viviendas, el servicio con mayor cobertura es el alumbrado eléctrico, presente en el 91,4% de los hogares. Asimismo, el 71,1% dispone de agua por red pública dentro de la vivienda y el 64,5% cuenta con servicio higiénico conectado a la red pública en el interior del inmueble. En cuanto a la infraestructura, el 69,2% de las viviendas tiene pisos elaborados con materiales resistentes, como cerámica, cemento, parquet, madera pulida o materiales similares.

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¿Qué revelan los Censos Nacionales 2025 sobre los servicios básicos y el acceso a internet en las viviendas del Perú?

En relación con la energía utilizada para preparar los alimentos, el INEI reportó que 7 millones 109 mil hogares emplean gas en balón de GLP, equivalente al 67,3% del total. También se registró el uso de leña en 3 millones 7 mil hogares (28,4%) y de gas natural en 1 millón 674 mil (15,8%). Otras fuentes utilizadas son la electricidad (7,3%), el carbón (5,7%), la bosta (4,3%) y otros combustibles (1,0%), mientras que el 3,5% de los hogares señaló que no cocina.

El informe también señala que el Perú cuenta con 10 millones 570 mil 171 hogares, de los cuales el 95,6% tiene acceso a alguna Tecnología de la Información y Comunicación. Entre los principales indicadores, el 67,8% dispone de internet, el 95,4% tiene teléfono celular y el 33,0% posee computadora, laptop o tablet. Además, el 22,3% cuenta con televisión por cable o satélite y el 22,6% mantiene servicio de teléfono fijo. En cuanto al manejo de residuos sólidos, el 81,8% de los hogares recibe el servicio municipal de recolección, aunque la cobertura continúa siendo menor en las zonas rurales, donde predominan prácticas como la quema, el entierro y el arrojo de desechos.

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