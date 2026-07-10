José María Balcázar señala que informe de la ONU favorecería pedido de indulto de Pedro Castillo

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El presidente José María Balcázar afirmó, en una entrevista con Radio Nacional, que el informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU podría favorecer un nuevo pedido de indulto para Pedro Castillo. El documento concluye que la detención del expresidente, tras su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, fue arbitraria y no tuvo base legal. Balcázar sostuvo que ese hallazgo obliga a revisar el escenario jurídico y constitucional bajo el cual se analiza cualquier solicitud de gracia presidencial a su favor.

El informe se publicó en mayo pasado, aunque se conoció públicamente hace pocos días. El texto pide al Estado peruano poner en libertad de forma inmediata a Castillo Terrones. Exige, además, que se le reconozca el derecho a una indemnización y a otras formas de reparación, conforme al derecho internacional.

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Durante la misma entrevista, el jefe de Estado explicó que todavía no ha leído el documento a fondo. Contó que su agenda de viaje, con paradas en Cutervo y Arequipa, le impidió revisarlo con calma, por lo que reunirá primero a sus asesores antes de fijar una postura definitiva. Precisó que espera que los abogados de Castillo formulen un nuevo pedido de indulto "fundamentado", porque el que se presentó antes fue rechazado por no venir acompañado de las pruebas correspondientes.

Balcázar remarcó que la evaluación final de un eventual indulto recaerá en el Ministerio de Justicia, a cargo de un funcionario al que describió como conocedor de las resoluciones internacionales y de derechos humanos. Aunque reconoció que la recomendación de la ONU "al parecer" no lo vincula de manera directa, insistió en que sí constituye un elemento que el Estado peruano debe tomar en cuenta al momento de resolver el caso.