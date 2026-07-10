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Bryant Myers en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para el concierto del pionero del trap latino

Con una trayectoria que ha marcado el sonido del trap contemporáneo, el puertorriqueño promete una noche llena de energía con éxitos como 'Me Mata' y '4 Babys'.


Bryant Myers, ícono del trap latino, regresa a Lima el 14 de agosto para un esperado concierto en el Centro de Convenciones Cocos.
Bryant Myers, ícono del trap latino, regresa a Lima el 14 de agosto para un esperado concierto en el Centro de Convenciones Cocos. | Foto: difusión
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El cantante y compositor puertorriqueño Bryant Myers, considerado una de las principales figuras del trap latino, volverá a Lima para ofrecer un concierto el próximo 14 de agosto en el Centro de Convenciones Cocos de Lince. La preventa oficial de entradas comenzará el lunes 13 de julio, marcando el inicio de la expectativa por un espectáculo que reunirá a miles de seguidores de la música urbana en uno de los eventos más destacados del género en el país.

Con millones de oyentes mensuales en las plataformas digitales y una carrera que contribuyó a definir el sonido del trap latino contemporáneo, Bryant Myers regresará al Perú para reencontrarse con su público en una noche llena de energía, ritmo y los temas que han marcado su exitosa trayectoria como ‘Me Mata’ y ‘4 Babys’.

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Trayectoria de Bryant Myers

Desde sus primeros pasos en la industria, Bryant Myers desempeñó un papel clave en la consolidación del trap latino como fenómeno musical. Gracias a su estilo característico, definido por letras contundentes, una voz inconfundible y una propuesta auténtica, el artista se posicionó entre los máximos exponentes del género e influyó en el surgimiento de una nueva generación de intérpretes urbanos.

A lo largo de su trayectoria, el puertorriqueño ha lanzado numerosos éxitos que suman cientos de millones de reproducciones en plataformas de streaming. Canciones como ‘Pa ti’, ‘Caile’, ‘Un Ratito Más’, ‘Me Mata’, ‘4 Babys’, ‘Hasta Abajo’, ‘Como Panas’, ‘Ella y Yo’, ‘Triste’, ‘Esclava’, ‘Tanta Falta’, ‘Gan-Ga’ y ‘Narcotics’ forman parte de un repertorio que ha conquistado a millones de fanáticos en Latinoamérica.

Su carrera también se distingue por las colaboraciones con destacados artistas de la música urbana. Bryant Myers ha trabajado junto a Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers, Noriel, Jhayco, Miky Woodz, Maluma, Plan B, Arcángel, Ñengo Flow, Darell y Rauw Alejandro, fortaleciendo su presencia dentro de la escena musical internacional.

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