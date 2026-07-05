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Los incendios forestales han destruido más de 17.000 hectáreas en Europa, con grandes emergencias activas en Francia, España y Portugal, donde las temperaturas extremas vuelven a acercarse a los 40 grados tras una intensa ola de calor. Cientos de bomberos permanecen desplegados para frenar el avance del fuego, mientras las autoridades mantienen alertas y ordenan evacuaciones en las zonas de mayor riesgo.

El impacto de las llamas coincide con un escenario meteorológico adverso. La reciente sensación térmica dejó miles de muertes adicionales en varios países europeos y los servicios de urgencia advierten que el peligro de nuevos incendios continuará durante los próximos días. Además, climatólogos de World Weather Attribution señalaron que las temperaturas registradas en junio habrían sido "prácticamente imposibles" sin el cambio climático.

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El calor extremo complica las labores de extinción

En España, un siniestro próximo a la Costa Brava, en Cataluña, consumió unas 2.200 hectáreas, de las cuales el 97% pertenece al espacio natural protegido de Les Gavarres. Los bomberos informaron que el fuego quedó estabilizado, aunque advirtieron que el flanco derecho mantiene varios puntos con vegetación sin quemar que podrían reactivar las llamas. Los funcionarios creen que el origen fue una negligencia y confirmaron la detención de un sospechoso.

En la provincia de Castellón, la emergencia declarada entre Azuébar y Soneja obligó a activar el nivel 1 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales. La Generalitat solicitó el despliegue de la UME con el fin de reforzar el operativo. Asimismo, el Puerto de Sagunto cerró temporalmente a fin de facilitar el trabajo de los medios aéreos, mientras la AEMET mantiene avisos por calor intenso.

Evacuaciones y alertas por nuevos focos en Europa

En Francia, cerca de 700 bomberos trabajan en Trévillach, en los Pirineos Orientales, donde el fuego ha llegado a afectar alrededor de 1.650 hectáreas y amenaza la localidad de Bouleternère. El prefecto Pierre Regnault de la Mothe explicó a BFMTV que los recursos terrestres y aéreos permanecen movilizados para proteger a la población. También se registró otro incidente en Gard, que obligó al cierre de la autopista A9 y a la activación de planes de emergencia municipales.

En Portugal, Protección Civil informó que el gran incendio del norte del país quedó controlado en cerca de un 80% tras devastar al menos 13.000 hectáreas. José Costa, oficial del organismo, declaró a la AFP que aún existen puntos calientes, aunque la mayor parte del perímetro está bajo control. España e Italia enviaron apoyo después de la solicitud portuguesa, mientras el primer ministro Luís Montenegro anunció la activación del mecanismo europeo y acuerdos bilaterales con España y Marruecos que permitan reforzar la respuesta.

Alertan de una temporada más larga

Las autoridades europeas consideran que las condiciones meteorológicas anticipan un verano especialmente complicado. El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, recordó que la temporada de incendios forestales comenzó un mes antes de lo habitual. Por su parte, el coronel Eric Belgioino afirmó que "el cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias y solo estamos a principios de julio", además de advertir que "la temporada va a ser larga para los bomberos".

La situación también preocupa en Grecia, donde los equipos de emergencia continúan las tareas de extinción cerca de Salónica tras un incendio que afectó instalaciones industriales. Las autoridades recomendaron mantener las ventanas cerradas y limitar los desplazamientos por la posible toxicidad del humo. Al mismo tiempo, Météo-France elevó el nivel de riesgo en siete departamentos del sur del país y Portugal prolongó el estado de alerta debido a la previsión de nuevas jornadas con calor extremo.