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Comisión Permanente debatirá el lunes 13 proyecto sobre créditos suplementarios

Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, solicitó que se reprograme el retorno del cuarto intermedio que, inicialmente, estuvo previsto para las 9.00 p. m. del jueves 9.

Comisión Permanente debatirá el lunes 13 proyecto sobre créditos suplementarios
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La Comisión Permanente del Congreso reprogramó para el próximo lunes 13 el debate del proyecto de ley 14799 sobre créditos suplementarios solicitado por el Ejecutivo, a fin de cubrir inversiones públicas y garantizar la continuidad de los servicios del Estado.

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Alejandro Soto, presidente de la Comisión de Presupuesto, solicitó a Rospigliosi reprogramar el retorno del cuarto intermedio que, inicialmente, estuvo previsto para las 9.00 p. m. del jueves 9 de julio.

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Soto argumentó que durante el debate de la Comisión Permanente se presentaron varias propuestas complementarias y solicitudes de financiamiento para proyectos de inversión destinados a atender necesidades de las regiones.

Explicó que, para incluirlas, se necesitaba más tiempo para la respectiva evaluación técnica, jurídica y presupuestal. Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe realizar una evaluación técnica.

“Debo informar a la representación nacional que no se trata de la Ley del Presupuesto General de la República, se trata de un crédito suplementario. En consecuencia, muchos proyectos de inversión indudablemente no va a ser posible atenderlos. Tenemos que sincerar las cosas y, en esa tarea no estoy yo, está el MEF a través de sus técnicos", expresó Soto.

“Siendo las 17:00 horas, no se logró un avance significativo en la evaluación de la propuesta, pese a los esfuerzos que viene promoviendo la comisión y el MEF para culminar de manera responsable la elaboración del texto sustitutorio en el plazo previsto”, indica el oficio.

Aseguró que la intención es "validar que todo o la mayor parte de proyectos de inversión que se han oralizado se puedan dar”, sin embargo, no todos podrán ser atendidos.

Soto señaló que el objetivo es garantizar que el dictamen incorpore propuestas técnicas, jurídicas y presupuestalmente viables, que cuenten con sustento y evaluación del MEF, por lo que solicitó la reprogramación del levantamiento del cuarto intermedio.

Rospigliosi aceptó la reprogramación del cuarto intermedio y suspendió la sesión hasta el lunes 13, a las 3.00 p. m.

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