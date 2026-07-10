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Asesinan a hombre frente a la Fortaleza Real Felipe en el Callao: PNP capturó a dos presuntos implicados

El violento ataque dejó un fallecido y a una joven herida. Las autoridades incautaron una pistola y una motocicleta de los sospechosos vinculados al crimen.

Dos sujetos presuntamente implicados en el asesinato fueron intervenidos horas después.
Dos sujetos presuntamente implicados en el asesinato fueron intervenidos horas después. | Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos sicarios acusados de participar en el asesinato de André Paolo Juárez Oliva, quien fue atacado a balazos la noche del jueves en los exteriores de la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao. El atentado, perpetrado con más de 14 disparos, también dejó a una joven herida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Juárez Oliva se encontraba dentro de una camioneta junto a dos mujeres cuando fue interceptado por sujetos que se movilizaban en una motocicleta. Sin mediar palabra, los atacantes dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo.

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Los peritos determinaron que se realizaron al menos 14 disparos, de los cuales ocho impactaron en la víctima y le provocaron la muerte en el lugar. Asimismo, una joven identificada como Ocharán Sánchez, de 25 años, resultó herida por un proyectil y fue trasladada para recibir atención médica.

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Capturan a dos presuntos sicarios tras operativo policial

Horas después del crimen, agentes de la PNP lograron ubicar y detener a Joshua Fabricio Caleb Basurto Blanco, de 18 años, señalado como el presunto autor de los disparos, y a Luis Enrique Flores Velasco, de 25 años, quien habría conducido la motocicleta utilizada para perpetrar el ataque.

La intervención fue informada por el jefe del Estado Mayor de la PNP, general Óscar Arriola, junto con el jefe de la Región Policial Callao, general Marco Conde.

"Se logró capturar en el óvalo Centenario por personal de esta comisaría, a Joshua y a Luis Enrique, ambos en esta motocicleta sin placa y con esta pistola, con la cual habrían descerrajado los 14 disparos", señaló la autoridad policial durante la presentación de los detenidos.

Durante el operativo se incautó una pistola con la cacerina vacía y una motocicleta lineal negra sin placa de rodaje. Ambos elementos serán sometidos a pericias balísticas para determinar si fueron utilizados en el asesinato registrado frente al Real Felipe.

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lr.pe

Investigan posible vínculo con otro crimen ocurrido en el Callao

Aunque los presuntos responsables ya fueron detenidos, la Policía aún no ha determinado el móvil del homicidio. Sin embargo, las investigaciones apuntan a una posible conexión con otro ataque armado ocurrido días antes en el Callao.

El general Marco Conde explicó que los detectives analizan un caso en el que una persona murió y otras dos resultaron heridas durante una reunión. Posteriormente, la División de Investigación Criminal (Divincri) del Callao identificó a un tercer herido que ingresó a una clínica con una identidad falsa.

Según detalló el oficial, este hombre registra dos requisitorias vigentes y permanece hospitalizado en estado crítico. Además, uno de los detenidos habría manifestado que se trata de un amigo cercano, por lo que los investigadores no descartan que ambos hechos estén relacionados.

Las autoridades indicaron que las diligencias fiscales y policiales permitirán establecer si existe un vínculo entre ambos ataques y esclarecer las responsabilidades en este nuevo crimen, que vuelve a poner en evidencia la violencia armada en el Callao.

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