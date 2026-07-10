¿Qué partidos se juegan HOY en el Mundial 2026? Horarios y canales de TV para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de HOY en la Copa del Mundo 2026, horarios y canales de TV para ver los últimos partidos de 4tos de final del torneo.
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¿A qué hora y dónde ver todos los partidos del Mundial 2026? HOY viernes 10 de julio de 2026, continúa la jornada deportiva con grandes encuentros en la competición más importante de fútbol. Podrás ver los enfrentamientos por señales como América TV, DSports o desde servicios de streaming (DGO, Paramount+) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
El segundo día de competencia de los cuartos de final tendrá como principal atractivo el duelo entre España y Bélgica. El ganador de esta serie se verá las caras en semifinales ante la poderosa Francia de Kylian Mbappé.
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Partidos del Mundial 2026 HOY
- España vs Bélgica
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: América TV / DSports / Paramount+
- Estadio: SoFi Stadium (Los Ángeles, Estados Unidos)