¿Las remuneraciones se duplicaron en los últimos diez años?

En una entrevista en RPP Noticias, la senadora electa de Fuerza Popular, Patricia Juárez, se refirió a la evolución de los ingresos de los trabajadores en el país y sostuvo que "en 10 años hemos duplicado las remuneraciones".

En términos generales, respecto de las remuneraciones de los trabajadores peruanos, el Estado regula y se encarga de incrementar la Remuneración Mínima Vital (RMV), conocida como sueldo mínimo. Pero este no se ha duplicado en los últimos 10 años, como dijo Juárez.

¿Quién decide el aumento del sueldo mínimo?

En el Perú, la facultad para modificar la Remuneración Mínima Vital corresponde al Poder Ejecutivo. De acuerdo con la legislación vigente, el incremento del sueldo mínimo se aprueba mediante decreto supremo, refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Si bien el Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) constituye un espacio de diálogo entre representantes del Estado, los empleadores y los trabajadores para debatir un eventual incremento, la decisión final recae en el Ejecutivo.

¿Cómo ha evolucionado la Remuneración Mínima Vital?

El sueldo mínimo pasó de S/750 a S/1.130 durante la última década, pero en ningún momento llegó a duplicarse, como dijo Patricia Juárez, senadora electa de Fuerza Popular.

El primer incremento fue aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 005-2016-TR , que elevó la remuneración mínima de S/750 a S/850 a partir del 1 de mayo de 2016. Posteriormente, el Decreto Supremo N.° 004-2018-TR dispuso un nuevo aumento hasta S/930, vigente desde el 1 de abril de 2018.

El siguiente reajuste se produjo con el Decreto Supremo N.° 003-2022-TR , que incrementó la RMV en S/95, al pasar de S/930 a S/1.025 desde el 1 de mayo de 2022. Finalmente, el Decreto Supremo N.° 006-2024-TR , publicado el 28 de diciembre de 2024, elevó el sueldo mínimo en S/105, con lo que la remuneración pasó de S/1.025 a S/1.130, monto vigente desde el 1 de enero de 2025.

Evolución de la Remuneración Mínima Vital en el Perú (2016-2025)

Fuente: Gobierno del Perú

El sueldo mínimo aumentó S/380 entre 2015 y 2025, lo que representa un incremento de 50,7% respecto del monto inicial. Para que la remuneración mínima efectivamente sea el doble, hoy debería ser de S/1.500, cifra superior a la actual.

La precisión de Patricia Juárez: el presupuesto para remuneraciones

Tras ser consultada por PerúCheck, la senadora electa Patricia Juárez precisó que su declaración no hacía referencia a la Remuneración Mínima Vital ni al sueldo de los trabajadores peruanos, sino al presupuesto destinado al pago de remuneraciones del sector público. "En el presupuesto nacional el concepto de remuneraciones del sector público se duplicó en 10 años", respondió a este medio.

Los datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCR) muestran que el gasto público destinado a remuneraciones en el Estado en 2015 era de S/35,394 millones y, en 2025 , de S/73,331 millones. En este caso, como señaló Juárez, el presupuesto destinado al pago de remuneraciones del sector público efectivamente se duplicó en la última década.

Dicha precisión no fue incluida en la declaración original. Durante la entrevista, Juárez afirmó únicamente que "en 10 años hemos duplicado las remuneraciones". Por ello, la afirmación resulta imprecisa, ya que la aclaración modifica el alcance de lo expresado inicialmente.

PerúCheck ha optado por mantener el análisis sobre el sueldo mínimo debido al interés público que suscita en la ciudadanía y reconoce que la aclaración de Juárez se condice con la realidad.

Conclusión

Los datos oficiales y los decretos supremos que aprobaron los incrementos muestran que el sueldo mínimo pasó de S/750 a S/1.130 en la última década, lo que representa un aumento de 50,7%, y no una duplicación de las remuneraciones, como mencionó la senadora electa Patricia Juárez. Sin embargo, en una aclaración a este medio, Juárez señaló que se refería no al sueldo mínimo, sino al presupuesto destinado al pago de remuneraciones en el sector público, que efectivamente se duplicó en la última década. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación original como imprecisa.

Nota elaborada por Valeria Coca, de PerúCheck.