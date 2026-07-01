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Trabajadores de construcción civil convocan movilización nacional este 2 de julio para exigir mejoras en EsSalud

La FTCCP también pedirá la reglamentación de la ley 32503, que permite a los trabajadores acceder a EsSalud con solo dos meses de aportes, y destacó la falta de cobertura actual.

Trabajadores de construcción civil demandan reglamentación de ley para ampliar cobertura de salud
Trabajadores de construcción civil demandan reglamentación de ley para ampliar cobertura de salud | Difusión
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La Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) convocó a una movilización nacional para este jueves 2 de julio con el fin de exigir mejoras en la atención de EsSalud, mayor abastecimiento de medicamentos y la publicación del reglamento de una ley que amplía la cobertura de salud para los obreros del sector.

La jornada de protesta iniciará a las 2.00 p. m. con una concentración en el Campo de Marte, en el distrito de Jesús María. Desde ese punto, los manifestantes se dirigirán hacia la sede central de EsSalud para presentar sus demandas.

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La organización sindical sostiene que miles de asegurados enfrentan demoras en la atención médica, dificultades para acceder a tratamientos especializados y problemas por el desabastecimiento de medicamentos. Además, reclama una gestión más eficiente y transparente de la institución.

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Cuestionan gestión de EsSalud

El secretario general de la FTCCP, Luis Villanueva Carbajal, atribuyó la situación de EsSalud a la falta de estabilidad en su administración y a decisiones políticas que, según afirmó, han afectado su autonomía.

"El Ejecutivo nombra a dedo al presidente de EsSalud, se fraccionan los contratos para evitar la fiscalización del Consejo Directivo, hay escasez de medicinas y equipos sin mantenimiento, como tomógrafos, ecógrafos o resonadores, entre otros", sostuvo.

Ante este escenario, la federación propone que la Presidencia Ejecutiva de EsSalud sea elegida por su Consejo Directivo, conformado por representantes de los trabajadores, los empleadores y el Estado, en lugar de depender de una designación del Gobierno de turno.

Piden reglamentar ley sobre cobertura de salud

Durante la movilización, los trabajadores también exigirán la publicación del reglamento de la ley 32503, que establece el acceso a EsSalud para los trabajadores de construcción civil con solo dos meses de aportes y extiende la cobertura hasta por 12 meses después del cese de labores.

La FTCCP afirmó que la falta de reglamentación impide la aplicación de ese beneficio y deja sin cobertura a miles de trabajadores y sus familias. Por ello, instó al Ejecutivo a aprobar la norma a la brevedad.

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